GSK nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada en cette année de pandémie





MISSISSAUGA, ON, le 13 nov. 2020 /CNW/ - GSK a été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2021. C'est la deuxième année d'affilée que GSK reçoit ce prix et que l'on reconnaît sa culture basée sur ses valeurs et sa détermination à créer un environnement où les membres de son personnel peuvent être eux-mêmes, se sentir bien et s'épanouir.

L'initiative des 100 meilleurs employeurs au Canada est un concours national visant à déterminer quels employeurs sont les meilleurs dans leur secteur pour ce qui est d'offrir un milieu de travail exceptionnel à leurs employés.

« Aujourd'hui est un jour de fierté pour nos employés partout au pays - à tous les niveaux de l'organisation, a déclaré Faris El Refaie, président et directeur général, Pharmaceutiques GSK Canada. Je les félicite d'avoir créé une organisation qui est un véritable exemple d'employeur moderne voué à la création d'un environnement de travail gratifiant. Nous continuons à nous efforcer de relever la barre de nos pratiques et de nos processus en matière de personnel, dans l'intérêt de nos employés et de notre organisation. »

GSK emploie plus de 2600 personnes à plein temps au Canada. En tant que société mondiale de soins de santé axée sur la science, GSK se consacre à la recherche ainsi qu'à la mise au point et à la fabrication de médicaments, de vaccins et de produits de soins de santé novateurs. La culture de l'entreprise se définit par ses valeurs et ses attentes, et permet aux employés de travailler ensemble pour offrir des résultats exceptionnels aux patients et aux consommateurs, et faire de GSK un lieu de travail formidable.

« Le fait que GSK soit reconnue cette année, alors que la pandémie a complètement bouleversé le lieu de travail traditionnel et les méthodes de travail de chacun, rend ce prix encore plus spécial, a indiqué Nicole Stuart, chef nationale des Ressources humaines, GSK Canada. Face à la COVID-19, nos employés se sont mobilisés et la direction leur a apporté le soutien et la flexibilité dont ils avaient besoin pour réussir. »

Travailler à l'ère de la pandémie

Face à la crise croissante de la santé publique, GSK a rapidement modifié ses modalités de travail pour assurer la sécurité des employés et de leurs familles pendant la pandémie de 2020. Le télétravail a été mis en place très tôt pour les employés de bureau, et GSK a introduit de nouveaux protocoles de sécurité sur les sites pour ses employés affectés à la fabrication et ses travailleurs essentiels.

Les employés ont bénéficié d'une grande flexibilité - particulièrement précieuse pour ceux qui ont de jeunes enfants - leur permettant de travailler à des heures inhabituelles et de donner la priorité aux réunions. GSK a également instauré une allocation pour la garde d'enfants, un délai supplémentaire pour utiliser les fonds des comptes de dépenses de santé et une aide financière à la mise en forme pour les employés qui ne peuvent pas accéder à la salle d'exercice de l'entreprise. D'autres mesures spéciales ont été prises, notamment l'augmentation des jours de congés personnels rémunérés, qui sont passés de cinq à quinze, et l'augmentation des jours de bénévolat rémunérés, qui sont passés de un à quatre, pour permettre aux employés de soutenir leur communauté.

Ces aménagements s'appuient sur les avantages sociaux existants qui comprennent : l'accès à des heures de travail flexibles, des repas subventionnés à la cafétéria du bureau, des programmes d'aide aux employés, l'accès à des soins de santé virtuels, des congés payés pour l'engagement dans la communauté et des possibilités variées d'apprentissage et de perfectionnement.

GSK est également fière du rôle qu'elle joue dans la lutte mondiale contre le coronavirus. En raison de sa vaste gamme de vaccins et de son expertise, GSK collabore avec des entreprises du monde entier à la mise au point de candidats vaccins prometteurs contre la COVID-19. Dans le cadre de leur collaboration, GSK et Sanofi ont signé des ententes avec le gouvernement du Canada afin de fournir jusqu'à 72 millions de doses d'un vaccin avec adjuvant contre la COVID-19.

En plus d'être nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada, GSK a également eu l'honneur de figurer plus tôt cette année parmi les employeurs les plus attrayants au Canada pour les étudiants dans les catégories de la santé/médecine et des sciences naturelles - étant l'une des trois seules entreprises pharmaceutiques innovantes dans les deux catégories.

À propos de l'initiative des 100 meilleurs employeurs au Canada

Dans le cadre de l'initiative des 100 meilleurs employeurs au Canada, les organisations sont évaluées sur la base de huit critères : lieu de travail physique; atmosphère de travail et aspects sociaux; avantages sociaux liés à la santé, à l'aspect financier et à la famille; vacances et congés; communications avec les employés; gestion du rendement; formation et perfectionnement des compétences; engagement dans la communauté. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur secteur afin de déterminer lesquelles offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes. La liste complète des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2021 a été présentée dans un encart spécial de l'édition du 13 novembre du Globe and Mail et se trouve sur le site Web du concours au www.canadastop100.com.

À propos de GSK

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.ca.gsk.com.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 08:15