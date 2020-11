Le Pavillon Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul obtient un nouvel appui financier





QUÉBEC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer la contribution financière de 150 000 $ du Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN) pour le projet Pavillon Saint-Laurent, dans la ville de Baie-Saint-Paul.

Les objectifs globaux visés par ce projet sont de mettre en valeur et de protéger l'ensemble du littoral du fleuve, du boisé du Quai et de l'embouchure de la rivière du Gouffre, d'aménager des espaces de visites pour faire de la sensibilisation et de l'éducation auprès du public et d'assurer une cohabitation harmonieuse des différentes clientèles du secteur.

Cette vision de développement, qui est partagée par le milieu des affaires et les citoyens, a obtenu l'aval du ministère du Tourisme en 2015. Le SCN s'ajoute cette année au nombre des partenaires et dirige spécifiquement sa participation financière vers la construction d'une tour d'observation et l'aménagement de sentiers pédestres sur une distance de 1,3 km.

Citations :

« Je suis toujours enthousiaste de constater la vitalité de notre région, et ce projet de développement de la Ville de Baie-Saint-Paul en est un excellent exemple. Ce site, avec sa vue panoramique sur les marais et le fleuve, conférera une plus-value à tout notre territoire, ce qui ne peut qu'accentuer la fierté de nos citoyens. C'est pourquoi votre gouvernement, par l'entremise du Secrétariat à la Capitale-Nationale, tenait absolument à s'y associer. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Il va sans dire que la réalisation du projet Pavillon Saint-Laurent bonifie de façon importante l'offre touristique de Baie-Saint-Paul et des environs, en plus de mettre en valeur le littoral de notre magnifique fleuve. Je suis convaincue que ce nouvel attrait sera rapidement considéré comme un incontournable de la région, puisqu'il constituera une formidable vitrine quatre saisons sur la richesse du Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Quand je pense aux multiples possibilités de maillage du projet Pavillon Saint-Laurent avec des services, des installations et des produits régionaux ainsi qu'aux emplois qui seront créés et maintenus, je ne peux qu'encourager sa concrétisation. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Je salue la participation du Secrétariat à la Capitale-Nationale qui vient bonifier notre projet de Pavillon Saint-Laurent par l'aménagement d'un sentier et d'une tour d'observation des marais salants. Cette contribution permet à Baie-Saint-Paul de consolider la mise en valeur du secteur du quai et du Boisé du quai, magnifique espace public d'accès au fleuve Saint-Laurent fréquenté et reconnu par de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs depuis de plusieurs années. La ministre Geneviève Guilbault et la députée Émilie Foster reconnaissent ainsi la place de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix dans le développement de l'offre touristique de l'ensemble de la Capitale-Nationale et du Québec. »

Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul

Faits saillants :

Le projet Pavillon Saint-Laurent , sentier de la Baie et du boisé du Quai, dans la ville de Baie-Saint-Paul , évolue depuis 2015. Pour bien comprendre l'entièreté du projet, vous pouvez prendre connaissance de la présentation qui en a été faite aux citoyens en octobre 2019.

, sentier de la Baie et du boisé du Quai, dans la ville de , évolue depuis 2015. Pour bien comprendre l'entièreté du projet, vous pouvez prendre connaissance de la présentation qui en a été faite aux citoyens en octobre 2019. La subvention octroyée par le SCN provient du Programme d'appui aux actions régionales. Celui-ci est doté d'une enveloppe annuelle de 10 millions de dollars et vise à soutenir la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés, l'attraction et le rayonnement de la Capitale-Nationale.

Liens connexes :

www.scn.gouv.qc.ca

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/

http://www.baiesaintpaul.com/

Secrétariat à la Capitale-Nationale dans les médias sociaux :

https://twitter.com/scn_qc

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :