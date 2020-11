La Canada Vie nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada





WINNIPEG, MB, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. En sa première année complète d'existence sous la nouvelle bannière de la Canada Vie, la société a été reconnue pour le cadre de travail exceptionnel, de premier plan dans le secteur, qu'elle offre à ses employés.

La Canada Vie a été sélectionnée sur la base d'un dossier complet présentant le lancement réussi de sa nouvelle marque et son souci constant du bien-être financier, physique et mental des employés.

Ce dossier mettait notamment en évidence des éléments comme les programmes d'avantages sociaux et de rémunération compétitifs, le remboursement des frais de scolarité, les possibilités de formation continue et de perfectionnement, l'engagement communautaire, les centres de mise en forme sur place et la promotion d'une saine alimentation dans les cafétérias de la société.

La société a également été saluée pour le soutien qu'elle a apporté à ses employés pendant la pandémie de COVID-19, en prenant tout un éventail de mesures allant d'un régime de garanties collectives - prévoyant notamment une meilleure prise en charge de la santé mentale - à une aide financière pour la mise en place d'un espace de travail à domicile.

« À la Canada Vie, nous faisons tout notre possible pour offrir aux employés un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité, soutenus et bien équipés pour réaliser pleinement leur potentiel », déclare Cathy Weaver, vice-présidente principale, Ressources humaines, Canada. « Ces derniers mois, nous avons travaillé dur pour leur donner de la souplesse et faire de leur bien-être une priorité pendant que nous traversions la pandémie de COVID-19. Nous sommes heureux que nos efforts soient reconnus et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour aider nos employés à aller de l'avant. »

Les 100 meilleurs employeurs du Canada sont jugés selon des normes élevées dans plusieurs catégories par rapport aux autres entreprises de leur propre secteur. Les demandeurs d'emploi sont de plus en plus exigeants envers leurs employeurs potentiels.

Les lauréats sont choisis en fonction de huit critères : le lieu de travail physique, le climat professionnel et social, les avantages médicaux, financiers et familiaux, les vacances et congés, la communication avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement des compétences et la participation à la vie communautaire.

Vous trouverez la liste complète des lauréats et un magazine spécial contenant un article sur la Canada Vie dans Internet (site en anglais).

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, et, aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.

À propos des 100 meilleurs employeurs au Canada

Le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui célèbre son 20e anniversaire, est un concours national qui vise à reconnaître les meilleurs employeurs offrant, dans leur secteur, un milieu de travail exceptionnel à leurs employés.

Les 100 meilleurs employeurs au Canada font figure de référence pour les entreprises au Canada. Ils ont créé des entreprises exceptionnelles aux pratiques exemplaires, dont les programmes novateurs, tournés vers l'avenir, vont plus loin pour améliorer le lieu de travail de leur personnel. En montrant l'exemple, les 100 meilleurs employeurs encouragent les autres entreprises canadiennes à repenser constamment leur mode de fonctionnement courant.

Chaque automne, les lauréats sont annoncés dans un article spécial publié dans le Globe and Mail. Tout employeur ayant son siège social ou son principal établissement au Canada peut présenter sa candidature au concours national. Ce concours est ouvert aux entreprises de toutes les tailles, aussi bien privées que publiques.

SOURCE Canada Vie

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :