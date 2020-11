Keurig Dr Pepper Canada nommée l'un des meilleurs employeurs au Canada pour une quatrième année consécutive





L'entreprise s'est distinguée par son soutien inébranlable aux employés et aux collectivités du pays.

MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Keurig Dr Pepper Canada, la troisième plus grande entreprise de boissons non alcoolisées au Canada, a été désignée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. Ce prestigieux concours national, qui célèbre cette année ses 20 ans, détermine les employeurs qui se distinguent dans leurs domaines respectifs en offrant un milieu de travail exceptionnel à leurs employés. Cette année, le concours évaluait les avantages sociaux, l'équilibre travail-vie personnelle et la manière dont les finalistes ont soutenu leurs employés et leurs communautés en cette période sans précédent.

La pandémie de COVID-19 a complètement changé la façon dont les Canadiens vivent et travaillent. Et Keurig Dr Pepper Canada a agi rapidement pour redonner aux communautés. Grâce à l'initiative appelée « Solidaires avec nos héros », l'entreprise et ses employés ont contribué à donner plus de 600 000 tasses de café aux travailleurs de première ligne, surtout à des professionnels de la santé. Keurig Dr Pepper Canada a également fait des dons de près de 8,5 millions de tasses de café aux banques alimentaires canadiennes et a offert son soutien financier au fonds d'urgence du Club des petits déjeuners.

« Soutenir nos communautés locales fait partie intégrante de notre plateforme de responsabilité sociétale d'entreprise, et lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté, nous avons voulu aider ceux qui en avaient besoin, explique Stéphane Glorieux, président de Keurig Dr Pepper Canada. Il était aussi très important d'offrir à tous nos employés la possibilité de redonner grâce à notre programme Solidaires avec nos héros. »

En tant que maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et des boissons, Keurig Dr Pepper Canada a aussi rapidement mis en place diverses mesures de sécurité pour les employés de l'usine et de la distribution, dont des procédures sanitaires strictes, des contrôles de température, des mesures de distanciation physique et des initiatives de mieux-être, ainsi qu'un programme de télémédecine lancé récemment. En tant qu'entreprise axée sur le travail d'équipe et la collaboration, Keurig Dr Pepper Canada a instauré sans difficulté ces mesures et le télétravail pour certains employés.

« Chez Keurig Dr Pepper Canada, notre objectif est d'avoir une approche d'équipe unie dans tout ce que nous faisons, ajoute M. Glorieux. Je suis fier de notre équipe et de ce que nous avons accompli au cours des derniers mois, et nous continuerons d'offrir à nos employés un milieu de travail accueillant où ils peuvent s'épanouir et être fiers de ce qu'ils font. »

Parmi les autres initiatives et avantages que Keurig Dr Pepper Canada offre à ses employés, citons des rabais, des régimes de soins de santé flexibles et un développement continu grâce à des subventions accordées aux employés pour payer leurs frais de scolarité et à diverses initiatives de formation à l'interne et en ligne. L'entreprise encourage aussi ses employés à faire des dons et du bénévolat en jumelant certains de leurs dons de bienfaisance et en soutenant financièrement les organismes auxquels ils consacrent du temps.

Pour en savoir plus sur les possibilités d'emploi chez Keurig Dr Pepper Canada, consultez le site https://www.canadastop100.com . Avec des bureaux principaux situés à Montréal et à Toronto, Keurig Dr Pepper Canada est toujours à la recherche de personnes ambitieuses qui ont à coeur l'innovation et qui aiment les défis. Pour en savoir plus sur nos possibilités d'emploi, consultez la page https://www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/carrieres/apercu.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est la dénomination commerciale regroupant Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. D'un océan à l'autre, l'entreprise propose une large gamme de boissons pour satisfaire chaque besoin, offertes partout où les gens magasinent et consomment. Keurig Dr Pepper Canada propose une grande variété de boissons chaudes et froides commercialisées sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry®, Mott's Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, ainsi que les cafetières une tasse à la fois de Keurig®.

Les principaux lieux d'activités canadiens de l'entreprise et l'équipe de direction sont situés à Montréal, au Québec et à Mississauga, en Ontario. Les usines de fabrication de boissons chaudes sont également situées à Montréal, au Québec, de même que les Services de Café Van Houtte Inc., filiale de Keurig Canada Inc. qui offre des solutions de services de boissons novateurs pour les clients hors domicile depuis des succursales situées dans 30 villes au Canada. Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr/. Pour plus d'information sur nos efforts en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise.

