Fiera Capital présente ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020

MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Actifs sous gestion de 177,7 milliards de dollars au 30 septembre 2020 :

en hausse de 6,7 milliards de dollars, ou 3,9 %, par rapport au 30 juin 2020



en hausse de 13,0 milliards de dollars, ou 7,9 %, par rapport au 30 septembre 2019

Produits du troisième trimestre de 2020 de 170,7 millions de dollars :

en hausse de 3,8 millions de dollars, ou 2,3 %, par rapport aux produits de 166,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020



en hausse de 10,7 millions de dollars, ou 6,7 %, par rapport aux produits de 160,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2019

Résultat net de 5,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2020 , comparativement à une perte nette de 14,3 millions de dollars et à une perte nette de 4,6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 et au troisième trimestre de 2019, respectivement.

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 4,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, comparativement à une perte nette de 14,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 et à une perte nette de 4,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2019

, comparativement à une perte nette de 14,7 millions de dollars au deuxième trimestre de à une perte nette de 4,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2019

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action de base de 0,05 $ au troisième trimestre de 2020, comparativement à une perte nette de 0,14 $ au deuxième trimestre de 2020 et à une perte nette de 0,05 $ au troisième trimestre de 2019

Événement postérieur à la date de clôture

Déclaration d'un dividende de 0,21 $ par action en novembre

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

BAIIA ajusté 1 de 53,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, comparativement à 51,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, et à 46,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2019.

Marge du BAIIA ajusté 1 de 31,3 % au troisième trimestre de 2020, comparativement à 31,1 % au deuxième trimestre de 2020 et à 29,1 % au troisième trimestre de 2019.

comparativement à 31,1 % au deuxième trimestre de à 29,1 % au troisième trimestre de 2019. Résultat net ajusté par action de base1,2 de 0,36 $, contre un résultat net ajusté par action de base1,2 de 0,38 $ au deuxième trimestre de 2020 et de 0,32 $ au troisième trimestre de 2019.

« Nous avons poursuivi nos activités conformément à nos priorités stratégiques au cours du troisième trimestre, ayant pour objectif d'élever Fiera Capital parmi les gestionnaires d'actifs de premier plan à l'échelle mondiale. Pour cette raison, maintenir le cap sur l'excellence en matière de placements et agir à titre de gestionnaire de placements de confiance en mettant de l'avant des solutions personnalisées permettant d'atteindre des résultats précis est essentiel, particulièrement dans ces temps incertains », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction. « Cet engagement va de pair avec le fait d'offrir une croissance rentable à nos actionnaires. »

« Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés dans l'implantation du nouveau modèle opérationnel mondial de la Société au cours du troisième trimestre, y compris des importantes avancées à l'égard de notre modèle d'interaction avec la clientèle désormais intégré à l'échelle mondiale pour lequel nos investissements soutenus dans les talents et les technologies sont essentiels. De plus, nos résultats financiers et la performance globale de nos placements ont continué de se solidifier au fil de la reprise des marchés mondiaux », a affirmé Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale. « Nous avons présenté un BAIIA ajusté de 53,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport au deuxième trimestre de 2020 et une augmentation de 15 % d'un exercice sur l'autre, avec une marge correspondante de 31,3 %. »

« Au cours du troisième trimestre, nous avons versé 21,8 millions de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et avons racheté des actions à hauteur de 0,8 million de dollars dans le cadre de notre programme de rachat d'actions récemment annoncé, lequel est une autre façon d'offrir de la valeur à nos actionnaires », a ajouté Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière globale. « Les résultats opérationnels et financiers sont demeurés solides pendant la pandémie ayant toujours cours, démontrant la résilience de notre entreprise. Ainsi, je suis heureux de vous annoncer que le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,21 $ par action à payer le 21 décembre ».

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indication contraire)











Actifs sous gestion

aux Variation d'un trimestre

à l'autre Variation d'un exercice

sur l'autre Marchés 30 septembre

2020 30 juin

2020 30 septembre

2019 ($) (%) ($) (%) Institutionnels 103 807 98 258 92 826 5 549 5,6 % 10 981 11,8 % Gestion privée 34 932 35 948 33 446 (1 016) (2,8) % 1 486 4,4 % Conseillers aux investisseurs 38 954 36 781 38 392 2 173 5,9 % 562 1,5 % Total 177 693 170 987 164 664 6 706 3,9 % 13 029 7,9 %





















30 juin

2020 Nouveaux Perdus Contributions

nettes Croissance

interne

nette* Marché Incidence

du change 30 septembre

2020 Marchés institutionnels 98 258 1 411 (561) 409 1 259 4 863 (573) 103 807 Gestion privée 35 948 402 (353) (1 867) (1 818) 1 337 (535) 34 932 Marchés des conseillers aux investisseurs 36 781 102 (656) 450 (104) 2 456 (179) 38 954 Actifs sous gestion à la clôture de la période 170 987 1 915 (1 570) (1 008) (663) 8 656 (1 287) 177 693



* La colonne Croissance interne nette représente la somme des colonnes Nouveaux, Perdus et Contributions nettes.

Les actifs sous gestion au 30 septembre 2020 se chiffraient à 177,7 milliards de dollars, comparativement à :

171,0 milliards de dollars au 30 juin 2020, en hausse de 6,7 milliards de dollars, ou 3,9 %.

La reprise des marchés boursiers mondiaux et les nouveaux mandats bruts gagnés au troisième trimestre ont représenté un apport de 8,7 milliards de dollars et de 1,9 milliard de dollars, respectivement, aux actifs sous gestion, la fidélisation des clients du secteur Marchés institutionnels demeurant élevée au Canada. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par des mandats perdus de 1,6 milliard de dollars, par des retraits de 1,0 milliard de dollars de clients existants et par l'incidence défavorable du change de 1,3 milliard de dollars.





La reprise des marchés boursiers mondiaux et les nouveaux mandats bruts gagnés au troisième trimestre ont représenté un apport de 8,7 milliards de dollars et de 1,9 milliard de dollars, respectivement, aux actifs sous gestion, la fidélisation des clients du secteur Marchés institutionnels demeurant élevée au . Ces hausses ont été contrebalancées en partie par des mandats perdus de 1,6 milliard de dollars, par des retraits de 1,0 milliard de dollars de clients existants et par l'incidence défavorable du change de 1,3 milliard de dollars. 164,7 milliards de dollars au 30 septembre 2019, en hausse de 13,0 milliards de dollars, ou 7,9 %.

La hausse est essentiellement attribuable à l'appréciation du marché de 14,1 milliards de dollars, aux nouveaux mandants bruts de 12,5 milliards de dollars et à l'incidence favorable du change de 0,8 milliard de dollars. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par des mandats perdus de 9,7 milliards de dollars, par des retraits de 4,0 milliards de dollars de clients existants et par une diminution de 1,2 milliard de dollars des actifs sous gestion en raison de la vente des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements à Canoe Financial le 26 juin 2020.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action)











TRIMESTRES

CLOS LES PÉRIODES DE NEUF MOIS

CLOSES LES

30 septembre

2020 30 juin

2020 30 septembre

2019 30 septembre

2020 30 septembre

2019 ASG (en milliards de dollars) 177,7 171,0 164,7 177,7 164,7 ASG moyen (en milliards de dollars) 177,0 169,7 161,2 171,0 150,7 Produits









Honoraires de gestion 159 670 155 902 150 316 470 396 414 952 Honoraires de performance 940 1 991 1 564 6 182 4 725 Quote-part du résultat net des coentreprises et des entreprises associées 2 145 2 216 - 4 112 - Autres revenus 7 982 6 756 8 076 18 569 32 968 Total des produits 170 737 166 865 159 956 499 259 452 645 Charges









Frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes 122 568 122 471 118 754 363 367 338 804 Toutes les autres charges nettes 43 141 58 708 45 795 133 156 129 801

165 709 181 179 164 549 496 523 468 605 Résultat net (perte nette) 5 028 (14 314) (4 593) 2 736 (15 960) Attribuable :









Aux actionnaires de la Société 4 726 (14 703) (4 740) (2 396) (16 806) À la participation ne donnant pas le contrôle 302 389 147 5 132 846 Résultat net (perte nette) 5 028 (14 314) (4 593) 2 736 (15 960) Résultat









BAIIA ajusté1 53 424 51 893 46 578 148 768 131 199 Résultat net (perte nette) 5 028 (14 314) (4 593) 2 736 (15 960) Résultat net ajusté1,2 37 588 38 704 32 466 96 863 89 934











Résultat par action de base









BAIIA ajusté1 0,51 0,50 0,46 1,43 1,32 Résultat net (perte nette) 0,05 (0,14) (0,05) (0,02) (0,17) Résultat net ajusté1,2 0,36 0,38 0,32 0,93 0,91 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 104 870,75 103 004,42 100 706,64 103 926,19 99 038,80 Résultat par action dilué









BAIIA ajusté1 0,49 0,50 0,46 1,43 1,32 Résultat net (perte nette)* 0,04 (0,14) (0,05) (0,02) (0,17) Résultat net ajusté1,2* 0,35 0,38 0,32 0,93 0,91 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 108 917,81 103 004,42 100 706,64 103 926,19 99 038,80





* Les mesures non conformes aux IFRS, BAIIA ajusté par action de base et dilué et résultat net par action ajusté sont calculées au moyen du même nombre moyen pondéré d'actions en circulation que le résultat net par action de base et dilué, respectivement, calculé conformément aux IFRS, que le résultat net soit un profit net ou une perte nette.

Les produits se sont chiffrés à 170,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, comparativement à :

166,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, en hausse de 3,8 millions de dollars, ou 2,3 %.

La hausse est principalement attribuable à la hausse de 3,8 millions de dollars des honoraires de gestion découlant de l'augmentation des actifs sous gestion moyens et à une hausse de 1,3 million de dollars des autres revenus émanant des stratégies des marchés privés. Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par une diminution de 1,1 million de dollars des honoraires de performance, principalement dans les stratégies des marchés publics.





Les produits du troisième trimestre de 2020 ont été affectés par la baisse de 3,0 millions de dollars des honoraires de gestion en raison de la vente des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements au deuxième trimestre de 2020.





La hausse est principalement attribuable à la hausse de 3,8 millions de dollars des honoraires de gestion découlant de l'augmentation des actifs sous gestion moyens et à une hausse de 1,3 million de dollars des autres revenus émanant des stratégies des marchés privés. Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par une diminution de 1,1 million de dollars des honoraires de performance, principalement dans les stratégies des marchés publics. Les produits du troisième trimestre de 2020 ont été affectés par la baisse de 3,0 millions de dollars des honoraires de gestion en raison de la vente des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements au deuxième trimestre de 2020. 160,0 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 10,7 millions de dollars ou 6,7 %.

La hausse découle essentiellement de l'augmentation des honoraires de gestion de 9,4 millions de dollars découlant de l'augmentation des actifs sous gestion moyens en partie en raison de la croissance interne des Marchés institutionnels sur les marchés américain, canadien et européen, ainsi que de la quote-part de 2,1 millions de dollars du résultat net des coentreprises et entreprises associées généré par Fiera Real Estate UK.





Les produits du troisième trimestre de 2020 ont été affectés par la baisse de 3,8 millions de dollars des honoraires de gestion en raison de la vente des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements au deuxième trimestre de 2020.

Les frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes se sont établis à 122,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, comparativement à :

122,5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, demeurant stable d'un exercice sur l'autre.

L'augmentation est imputable à la comptabilisation de 2,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 pour les subventions salariales qui ne se sont pas reproduites pendant la période considérée, à une hausse d'environ 1,1 million de dollars de la charge de rémunération et à un accroissement de 1,0 million de dollars des charges liées aux fonds.





Ces augmentations ont été compensées en partie par un montant de 3,2 millions de dollars d'acquisition accélérée de droits en raison de la cessation de l'emploi de certains membres du personnel comptabilisé au deuxième trimestre de 2020 qui ne s'est pas reproduit au cours de la période à l'étude et par une diminution des charges liées à la production de revenus de 1,6 million de dollars, essentiellement en raison de la vente de fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements au deuxième trimestre de 2020.





De plus, en raison de la nouvelle structure de gestion mondiale annoncée par la Société au deuxième trimestre de 2020, des économies d'environ 3,0 millions de dollars ont été générées qui ont été réaffectées à certaines fonctions clés afin d'aider à accélérer la croissance future.





L'augmentation est imputable à la comptabilisation de 2,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 pour les subventions salariales qui ne se sont pas reproduites pendant la période considérée, à une hausse d'environ 1,1 million de dollars de la charge de rémunération et à un accroissement de 1,0 million de dollars des charges liées aux fonds. Ces augmentations ont été compensées en partie par un montant de 3,2 millions de dollars d'acquisition accélérée de droits en raison de la cessation de l'emploi de certains membres du personnel comptabilisé au deuxième trimestre de 2020 qui ne s'est pas reproduit au cours de la période à l'étude et par une diminution des charges liées à la production de revenus de 1,6 million de dollars, essentiellement en raison de la vente de fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements au deuxième trimestre de 2020. De plus, en raison de la nouvelle structure de gestion mondiale annoncée par la Société au deuxième trimestre de 2020, des économies d'environ 3,0 millions de dollars ont été générées qui ont été réaffectées à certaines fonctions clés afin d'aider à accélérer la croissance future. 118,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, une hausse de 3,8 millions de dollars, ou 3,2 %.

Cette hausse est surtout imputable à une augmentation de 7,0 millions de dollars de la charge de rémunération et à une hausse de 1,0 million de dollars des charges liées aux fonds.

Ces hausses ont été compensées en partie par :





Ces hausses ont été compensées en partie par :

Cette hausse est surtout imputable à une augmentation de 7,0 millions de dollars de la charge de rémunération et à une hausse de 1,0 million de dollars des charges liées aux fonds. Ces hausses ont été compensées en partie par : une réduction de 2,7 millions de dollars des charges discrétionnaires en raison des mesures de compression des coûts mises en place en réaction aux pressions du marché découlant des effets de la COVID-19;



la diminution de 1,7 million de dollars des charges principalement liées à la production de revenus découlant de la vente des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements au deuxième trimestre de 2020.

La Société a généré des économies d'environ 3,0 millions de dollars en raison de la nouvelle structure de gestion mondiale annoncée au deuxième trimestre de 2020 qui ont été réaffectées à certaines fonctions clés afin d'aider à accélérer la croissance future.

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 4,7 millions de dollars, ou 0,05 $ par action de base et 0,04 $ par action dilué pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, comparativement à :

Une perte nette attribuable aux actionnaires de la Société de 14,7 millions de dollars ou 0,14 $ par action (de base et dilué) au deuxième trimestre de 2020.

La hausse de 19,4 millions de dollars du résultat net est principalement attribuable à une diminution de 22,1 millions de dollars des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, alors que des coûts de restructuration attribuables à la nouvelle structure de gestion mondiale de 20,9 millions de dollars ont été comptabilisés au deuxième trimestre de l'exercice 2020. Pour le troisième trimestre de 2020, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a également bénéficié d'une hausse des produits de 3,8 millions de dollars et de l'incidence favorable de 1,8 million de dollars d'un ajustement lié à un contrat de location existant sur l'amortissement et les intérêts sur les obligations locatives.

La hausse du résultat net a été contrebalancée en partie par l'incidence défavorable de 7,5 millions de dollars au titre de l'impôt sur le résultat et par une hausse de 1,9 million de dollars des autres charges financières imputable à l'augmentation de la perte à la réévaluation du change réalisée sur des éléments libellés en devises.





La hausse du résultat net a été contrebalancée en partie par l'incidence défavorable de 7,5 millions de dollars au titre de l'impôt sur le résultat et par une hausse de 1,9 million de dollars des autres charges financières imputable à l'augmentation de la perte à la réévaluation du change réalisée sur des éléments libellés en devises.





La hausse de 19,4 millions de dollars du résultat net est principalement attribuable à une diminution de 22,1 millions de dollars des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, alors que des coûts de restructuration attribuables à la nouvelle structure de gestion mondiale de 20,9 millions de dollars ont été comptabilisés au deuxième trimestre de l'exercice 2020. Pour le troisième trimestre de 2020, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a également bénéficié d'une hausse des produits de 3,8 millions de dollars et de l'incidence favorable de 1,8 million de dollars d'un ajustement lié à un contrat de location existant sur l'amortissement et les intérêts sur les obligations locatives. La hausse du résultat net a été contrebalancée en partie par l'incidence défavorable de 7,5 millions de dollars au titre de l'impôt sur le résultat et par une hausse de 1,9 million de dollars des autres charges financières imputable à l'augmentation de la perte à la réévaluation du change réalisée sur des éléments libellés en devises. Perte nette attribuable aux actionnaires de la Société de 4,7 millions de dollars, ou 0,05 $ par action (de base et dilué) pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La hausse de 9,4 millions de dollars est essentiellement imputable à la hausse des produits de 10,7 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, à la diminution de 3,1 millions de dollars au titre de la désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et à une diminution des frais d'acquisition et coûts de restructuration de 2,8 millions de dollars.





L'augmentation du résultat net a été contrebalancée en partie par l'incidence défavorable de 3,9 millions de dollars de l'impôt sur le résultat et par une hausse de 3,8 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes.

Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de 2020 s'est établi à 53,4 millions de dollars, ou 0,51 $ par action de base et 0,49 $ par action dilué pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, comparativement à :

51,9 millions de dollars ou 0,50 $ par action (de base et dilué) au deuxième trimestre de 2020, en hausse de 1,5 million de dollars, ou 2,9 %.

La hausse du BAIIA ajusté est essentiellement attribuable à une augmentation de 3,8 millions de dollars des produits. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par l'augmentation de 2,3 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes, compte non tenu de l'incidence de la rémunération fondée sur des actions, principalement en raison de la comptabilisation d'un montant de 2,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 pour la Subvention salariale d'urgence du Canada (les « subventions salariales ») qui ne se sont pas reproduites au troisième trimestre de 2020.





La hausse du BAIIA ajusté est essentiellement attribuable à une augmentation de 3,8 millions de dollars des produits. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par l'augmentation de 2,3 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes, compte non tenu de l'incidence de la rémunération fondée sur des actions, principalement en raison de la comptabilisation d'un montant de 2,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 pour la Subvention salariale d'urgence du (les « subventions salariales ») qui ne se sont pas reproduites au troisième trimestre de 2020. 46,6 millions de dollars, ou 0,46 $ par action (de base et dilué) pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 6,8 millions de dollars ou 14,6 %.

La hausse du BAIIA ajusté est essentiellement attribuable à une hausse des produits de 10,7 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice, contrebalancée en partie par une augmentation de 4,0 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes, compte non tenu de l'incidence de la rémunération fondée sur des actions, compensée en partie par une réduction des charges discrétionnaires découlant des mesures de compression des coûts qui ont été mises en place pour répondre aux pressions exercées sur les marchés par la COVID-19.

Résultat net ajusté pour le troisième trimestre de 2020 de 37,6 millions de dollars, soit 0,36 $ par action de base et 0,35 $ par action dilué, comparativement à :

38,7 millions de dollars, ou 0,38 $ par action (de base et dilué) au deuxième trimestre de 2020, en baisse de 1,1 million de dollars ou 2,8 %.

La diminution de 1,1 million de dollars du résultat net ajusté est principalement attribuable à la hausse de 2,3 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes, exclusion faite de la rémunération fondée sur des actions, étant donné que la comptabilisation de 2,9 millions de dollars de subventions salariales au deuxième trimestre de 2020 ne s'est pas reproduite au troisième trimestre de 2020. De plus, il y a eu une augmentation de 1,9 million de dollars des intérêts sur la dette à long terme et des autres charges financières découlant d'une perte à la réévaluation du change d'éléments libellés en devises et une hausse de 1,8 million de dollars des impôts sur le résultat net ajusté.

Ces facteurs ont été compensés en partie par une hausse de 3,8 millions de dollars des produits et à la diminution de 0,9 million de dollars des intérêts sur les obligations locatives.





Ces facteurs ont été compensés en partie par une hausse de 3,8 millions de dollars des produits et à la diminution de 0,9 million de dollars des intérêts sur les obligations locatives.





La diminution de 1,1 million de dollars du résultat net ajusté est principalement attribuable à la hausse de 2,3 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes, exclusion faite de la rémunération fondée sur des actions, étant donné que la comptabilisation de 2,9 millions de dollars de subventions salariales au deuxième trimestre de 2020 ne s'est pas reproduite au troisième trimestre de 2020. De plus, il y a eu une augmentation de 1,9 million de dollars des intérêts sur la dette à long terme et des autres charges financières découlant d'une perte à la réévaluation du change d'éléments libellés en devises et une hausse de 1,8 million de dollars des impôts sur le résultat net ajusté. Ces facteurs ont été compensés en partie par une hausse de 3,8 millions de dollars des produits et à la diminution de 0,9 million de dollars des intérêts sur les obligations locatives. 32,5 millions de dollars ou 0,32 $ par action (de base et dilué) pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 5,1 millions de dollars ou 15,7 %.

La hausse de 5,1 millions de dollars du résultat net ajusté est essentiellement attribuable à une hausse des produits de 10,7 millions de dollars comparativement à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une hausse de 4,0 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, principalement attribuable à la hausse de la charge de rémunération, qui a été compensée en partie par une réduction des charges discrétionnaires découlant des mesures de compression des coûts qui avaient été mises en place pour répondre aux pressions exercées sur les marchés par la COVID-19. De plus, il y a eu une augmentation de 2,6 millions de dollars des impôts sur le résultat net ajusté.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter à la rubrique Rapports trimestriels - Rapport de gestion de la section Relations avec les investisseurs de notre site Web.

Événement postérieur à la date de clôture

I. Déclaration de dividendes

Le 12 novembre 2020, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,21 $ par action de catégorie A et de catégorie B avec droit de vote spécial de la Société. Le dividende est à payer le 21 décembre 2020 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 25 novembre 2020. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Nouvelle catégorisation des actifs sous gestion

Pour donner suite à son nouveau modèle opérationnel mondial annoncé en juin 2020, la Société procédera à l'ajout de nouvelles catégories d'actifs sous gestion, qui prendra effet le 1er janvier 2021. La Société présentera ces modifications à venir pendant la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2020.

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le vendredi 13 novembre 2020, à compter de 10 h 30 (HNE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1-866-865-3087 (sans frais) et pour y accéder à partir d'ailleurs dans le monde, composez le 1-647-427-7450, code 5696229.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 20 novembre 2020. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1-855-859-2056 (sans frais), code 5696229.

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Notes

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué) ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et, par conséquent, sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.





Il y a lieu de se reporter à la page 32 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 pour obtenir un rapprochement avec et une description des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société.





Le 1er janvier 2019, la Société a appliqué l'IFRS 16, Contrats de location, selon l'approche rétrospective modifiée, aux termes de laquelle l'information comparative n'a pas été retraitée et est présentée, comme mentionné au préalable, et qui, par conséquent, pourrait ne pas être comparable. Avant l'adoption de l'IFRS 16, le 1er janvier 2019, à titre de preneur, la Société classait les contrats de location soit en tant que contrats de location simple ou de contrats de location-financement aux termes de l'IAS 17 selon son évaluation du fait que le contrat de location avait transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété. Les charges de loyers liées aux contrats de location-exploitation étaient auparavant comptabilisées dans les frais de vente et charges générales et administratives. À la suite de l'adoption de l'IFRS 16, les paiements de loyers sont présentés à titre d'entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement alors qu'avant l'adoption de l'IFRS 16, ils étaient présentés dans les entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation au tableau des flux de trésorerie. Il y a lieu de se reporter à la note 2 des états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 pour obtenir de plus amples renseignements sur le passage à l'IFRS 16.



Attribuable aux actionnaires de la Société

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

En ce qui concerne les attentes de la direction de Fiera Capital quant à la contribution au BAIIA à partir de l'exercice financier 2021, le rendement financier est fondé sur les renseignements dont dispose la direction et sur certaines hypothèses, notamment la réalisation d'économies de dépenses liées aux licenciements, le montant estimatif des investissements nécessaires pour développer la fonction intégrée de distribution mondiale de Fiera Capital et les hypothèses concernant la croissance organique des actifs sous gestion. Les résultats réels pourraient différer en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la capacité d'engager du personnel clé aux conditions de rémunération prévues et aux conditions générales du marché.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé.

Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou circonstances nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement mondiale indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 177,7 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2020. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

