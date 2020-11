La lumière, c'est la vie ! La ville néerlandaise d'Eindhoven relie le monde avec la plus grande oeuvre d'art lumineuse jamais réalisée sur un site spécifique





Kari Kola et Ivo Schoofs créent leur oeuvre d'art lumineuse la plus importante aux Pays-Bas

EINDHOVEN, Pays-Bas, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Cette année, le festival lumiere annuel GLOW à Eindhoven, aux Pays-Bas, envoie un message d'espoir au monde avec la plus grande oeuvre d'art lumineuse jamais créée sur un site spécifique. « Connecting the Dots » est une énorme illumination s'étendant sur plus de 80 km2, comprenant plus de 1 500 lampes LED, 1 000 points rouges flottants de 90 cm de large et quelque 20 000 points rouges dans des fenêtres.

Hier, à 17 h 00 CET, Eindhoven a été enveloppée dans un énorme manteau de lumière bleue tacheté de milliers de points rouges lumineux fixes et flottants. Cette image cosmique a été conçue pour nous rappeler que la lumière représente la vie et nous relie. Visible depuis la sécurité des maisons des habitants d'Eindhoven, la lueur bleue et rouge a été visible à 60 km dans les airs. Dans le monde entier, les gens ont pu regarder le flux lumineux en direct, visible pendant une durée indéterminée. La diffusion peut être visionnée sur : www.gloweindhoven.nl

Connecting the Dots comporte trois éléments. Le dôme bleu qui projette la lumière au-dessus d'Eindhoven est l'oeuvre de l'artiste finlandais Kari Kola, créateur de l'illumination des montagnes « Savage Beauty » en Irlande cette année. Kola a été connu en 2018 lorsqu'il a illuminé Stone Henge. Le dôme bleu cherche à établir un lien avec la nature et vise à sensibiliser les gens à la planète. L'artiste néerlandais spécialiste des lumières, Ivo Schoofs, ajoute de la vie avec une mer de magnifiques points rouges flottants, diffusant la lumière de l'intérieur et de l'extérieur. 1 000 ballons recyclables symbolisent le sentiment de connexion dont les gens ont besoin. Inspirés par le designer néerlandais Hugo Vrijdag, 20 000 enfants d'écoles primaires ont également créé leurs propres points GLOW rouges. Les organisateurs espèrent que cela permettra de rappeler qu'aucun d'entre nous n'est seul.

Chaque année, environ 750 000 personnes visitent les installations artistiques inspirées par la lumière de GLOW. Malgré l'annulation de GLOW 2020, ses organisateurs et la municipalité d'Eindhoven, qui fête son 100e anniversaire, ont voulu créer un moment magique en réorientant l'esprit de GLOW « la lumière, c'est la vie » pour une édition spéciale.

« En ces temps où nous ne pouvons pas nous rendre visite, travailler ensemble au bureau, faire du sport ou sortir, il est plus important que jamais de se sentir connecté », a expliqué John Jorritsma, le maire d'Eindhoven.

