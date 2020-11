/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La ministre Mélanie Joly annoncera un investissement pour soutenir la recherche contre le cancer/





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, accompagnée de Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir le démarrage des activités commerciales d'ExCellThera inc., une société de médecine cellulaire et moléculaire au stade clinique avancé.

Créée en 2015 à Montréal, ExCellThera développe des molécules et des solutions de bio-ingénierie pour amplifier le nombre de cellules souches et immunitaires à des fins thérapeutiques.

Date :

Vendredi 13 novembre 2020

Heure :

10 h

Le point de presse se tiendra en ligne via la plateforme Zoom.

Les journalistes doivent obligatoirement confirmer leur participation en s'inscrivant à l'adresse suivante : https://zoom.us/webinar/register/WN_lSjNe60PRU-GA0aGZeSD8A.

