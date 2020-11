Egis et son partenaire Cylus lance un centre d'excellence spécialisé en cybersécurité





TEL AVIV, Israel, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La cybersécurité est une préoccupation croissante pour le secteur des transports urbains et ferroviaires. Egis et Cylus apportent leur expertise combinée pour proposer des services de cybersécurité tout au long du cycle de vie du réseau opérationnel ferroviaire. Fondé sur les meilleurs experts, méthodologies, technologies et norme mondiale (CEI 62443), le centre d'excellence offre une large gamme de solutions et de services de sécurité avancés aux clients du monde entier. De l'élaboration de la stratégie, en passant par l'identification des cyber-risques, à la détection et à la réponse aux incidents, les opérateurs de réseaux urbains et ferroviaires seront soutenus dans tous les aspects de la cybersécurité.

«Nous sommes ravis de collaborer avec Cylus, le leader de la cybersécurité ferroviaire. Unir nos forces nous permet de fournir à nos clients aussi bien une expertise unique dans les transports urbains et ferroviaires qu'un savoir-faire de pointe en matière de cybersécurité. » déclare Olivier Bouvart, Directeur exécutif Rail d'Egis et ajoute « Nous avons décidé d'agir et d'être proactifs pour accompagner nos clients en les préparant au mieux au risque croissant de cybermenaces. »

"Mettre en place un partenariat avec Egis, qui possède plus de 50 ans d'expérience dans les services de mobilité dans le monde entier est très enthousiasmant." Selon Amir Levintal, PDG de Cylus, «Ce partenariat renforce nos capacités à fournir aux acteurs du ferroviaire un soutien de bout en bout pour faire face au spectre des cybermenaces. Nos services communs sont conçus spécifiquement pour le secteur des transports urbains et ferroviaires et permettront à nos clients de se concentrer sur leurs opérations quotidiennes, leurs activités et leur croissance, laissant leur gestion de la cyber-défense à nos experts en sécurité. Nous sommes convaincus que ce partenariat conduira l'industrie des transports urbains et ferroviaires vers un avenir sûr en matière de cybersécurité.»

Cylus

Cylus mène le transport urbain et ferroviaire vers un avenir sûr en matière de cybersécurité en protégeant les systèmes ferroviaires contre les cybermenaces.

En se concentrant à 100% sur la cybersécurité ferroviaire, Cylus est le premier éditeur de logiciels à répondre aux besoins uniques, complexes et divergents de l'industrie ferroviaire. Les solutions de cybersécurité ferroviaire de Cylus bénéficient de la confiance des entreprises ferroviaires de premier plan dans le monde et de l'écosystème ferroviaire dans son ensemble. Pour plus d'informations, veuillez visiter - https://www.cylus.com

Le groupe Egis

Acteur international de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis propose une offre globale unique, alliant conseil, ingénierie et exploitation d'infrastructures. Notre capacité à innover nous permet de répondre à l'urgence climatique et aux grands défis de notre temps en proposant des solutions et un savoir-faire reconnu dans les transports et la mobilité, la ville durable, les bâtiments, l'eau, l'environnement et l'énergie.

Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, Egis imagine un futur durable au service des populations et du progrès social.

1,22 Md ? de chiffre d'affaires géré en 2019

15 800 collaborateurs

