SEAT : un nouveau programme de formation enseigne le développement de logiciels au personnel de la chaîne de production





- Un programme de formation SEAT novateur vise à transformer 5 ouvriers de la chaîne de production en développeurs de logiciels en 4 mois

- Une formation intensive de 13 semaines et un projet individuel sur 3 semaines pour devenir programmeur junior SEAT:CODE

- Le projet démontre que la main-d'oeuvre et le renouvellement industriel sont essentiels pour relever les défis de l'ère numérique

- Les talents internes sont une priorité en raison de leur engagement et de leur connaissance de la culture d'entreprise

MARTORELL, Espagne, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Cinq ouvriers, quatre mois et un projet qui illustre la transformation de la main-d'oeuvre et de l'industrie que nous connaîtrons dans les années à venir et dans lequel le talent interne joue un rôle clé : de la chaîne d'assemblage aux lignes de code. Il s'agit d'un programme pionnier qui permet de former ces ouvriers aux logiciels et les intégrer en tant que programmeurs juniors chez SEAT:CODE. « Notre objectif est de montrer que nous sommes capables de transformer les personnes qui travaillent actuellement dans l'usine, de changer leur poste, leur vie et leur avenir grâce à la technologie afin qu'ils puissent contribuer dans un scénario différent », explique Carlos Buenosvinos, responsable de SEAT:CODE. C'est l'histoire d'un grand défi.

Prérequis : la passion nécessaire pour écrire un autre avenir. Pour postuler, les candidats devaient être des employés de SEAT, avoir un intérêt dans la programmation et un certain niveau d'anglais. Par la suite, un processus de sélection approfondi a commencé.

29 juin, sur la ligne de départ. Les enseignants en informatique formeront les 5 candidats aux connaissances logicielles nécessaires, à la fois en amont (interface utilisateur) et en aval (mode administrateur) dans le cadre d'un cours intensif de 16 semaines.

13 octobre, dernière ligne droite. Une fois installés chez SEAT:CODE, les 5 candidats font face aux 3 dernières semaines de formation. Désormais, ils doivent voler en solo, sans aucun soutien, sur un projet final individuel à présenter à un jury.

Ligne d'arrivée en vue. Pour les candidats, il ne reste qu'à découvrir s'ils ont réussi et font partie de l'équipe SEAT:CODE. « C'est ici que mon avenir commence », a déclaré Oscar Orellana González, candidat de 25 ans, « avec le développement d'applications et de sites Web avec SEAT ».

Les porte-drapeaux. Ils ont été les premiers, mais ne seront pas les derniers. « Le potentiel d'impact de ces nouveaux postes au sein de l'entreprise est extrêmement élevé. Si nous nous engageons à ce que plus d'employés passent par ce processus, cela générera un avantage majeur, et avec d'autres entreprises saisissant cette opportunité, notre environnement deviendra hautement concurrentiel », conclut Carlos Buenosvinos, responsable de SEAT:CODE.

*GeeksHubs vise à positionner les professionnels de l'informatique en changeant le modèle de formation et de talent technologique par l'entremise de sa propre école de codage, la GeeksHubs Academy, et de son département spécialisé de recrutement technologique.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NYnyUPzUtiA

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1332246/From_the_production_line_to_a_line_of_code_01.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1332247/From_the_production_line_to_a_line_of_code_02.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1332248/From_the_production_line_to_a_line_of_code_03.jpg

