AlpVision offrira gratuitement un dispositif de sécurité pour protéger de la contrefaçon les médicaments relatifs à la lutte contre la COVID-19





VEVEY, Suisse, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 13 novembre 2020, AlpVision lancera l'initiative « AlpVision COVID-19 » afin d'aider les entreprises pharmaceutiques à protéger de la contrefaçon les médicaments relatifs à la lutte contre la COVID-19.

En plus d'avoir provoqué une crise sanitaire d'ordre mondial, la COVID-19 pose également des défis économiques sans précédent. C'est dans l'optique de surmonter ces défis qu'AlpVision a décidé de lancer l'initiative « AlpVision COVID-19 ». L'initiative appuie les entreprises pharmaceutiques en leur fournissant gratuitement les outils nécessaires qui leur permettront de protéger de la contrefaçon les médicaments et les vaccins relatifs à la lutte contre la COVID-19.

Pour ce faire, AlpVision donnera aux entreprises pharmaceutiques et à leurs fournisseurs tous les outils dont ils auront besoin pour déployer la technologie Cryptoglyph sur leurs emballages. La technologie Cryptoglyph d'AlpVision est un dispositif de sécurité numérique qui peut être implémenté et mis en oeuvre en quelques semaines seulement. La Cryptoglyph est invisible à l'oeil nu et l'authentification d'un produit protégé par cette technologie se fait à l'aide d'un smartphone ordinaire. Il est vraiment facile de protéger des emballages avec la Cryptoglyph, car le déploiement de la technologie ne nécessite aucune modification du processus de production standard ni aucune matière consommable additionnelle. En outre, une plateforme de serveur centralisée appelé Brand Monitoring System (BMS) permet aux entreprises pharmaceutiques de surveiller en temps réel les opérations d'authentification des produits et obtenir des renseignements importants sur les activités de contrefaçon.

L'initiative « AlpVision COVID-19 » débutera le 13 novembre 2020 et la période d'abonnement initiale durera trois mois. Les entreprises participantes seront en mesure de protéger leurs produits liésau COVID-19 et pourront profiter de la fonctionnalité d'authentification sans coûts supplémentaires. AlpVision offrira ce service gratuitement jusqu'à ce que l'Organisation mondiale de la Santé déclare officiellement que la pandémie est terminée. Les entreprises qui désirent participer à l'initiative sont invitées à communiquer avec AlpVision. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web www.alpvision.com/COVID/.

ALPVISION ? PLUS QUE DES SOLUTIONS D'ANTI-CONTREFAÇON

AlpVision a été fondé en 2001 et est le leader mondial des technologies d'anti-contrefaçon numériques dans les domaines de l'authentification des produits et de la protection contre la contrefaçon. Les solutions numériques de lutte contre la contrefaçon d'AlpVision pour l'authentification des produits peuvent s'appliquer à une grande variété d'articles, dont l'emballage et l'étiquetage, les produits en plastique et en métal et les documents de grande valeur. Elles sont commercialisées dans le monde entier sous licence en tant que systèmes informatiques clé en main entièrement personnalisables. Aujourd'hui, AlpVision protège plus de 30 milliards de produits chaque année. Pour en savoir plus, consultez le site www.alpvision.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Cryptoglyph et AlpVision sont des marques déposées d'AlpVision SA. Smart Embossing, AlpVision Fingerprint® et Krypsos sont des marques commerciales d'AlpVision SA.

Contact :

Martin Kutter

+41 21 948 6464

avinfo-20@alpvision.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1332078/AlpVision_Authentication.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1332077/AlpVision_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 03:06 et diffusé par :