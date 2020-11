Les glucomètres FORA® 6 aident les patients diabétiques à surveiller les risques de COVID-19





Saint- GALL, Suisse, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Présent sur le marché des soins de santé au niveau international, ForaCare Suisse AG fournit des produits novateurs qui permettent d'améliorer la santé des gens. Certains appareils de soins de santé, comme les glucomètres, les thermomètres, les tensiomètres ou encore les oxymètres de pouls, n'auront jamais été aussi indispensables qu'aujourd'hui. La pandémie qui touche toute la planète donne aux consommateurs la possibilité de surveiller étroitement leurs paramètres de santé tout en restant confortablement installés chez eux.

«Avec la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement dans le monde entier, les patients diabétiques doivent redoubler de prudence pour ne pas contracter le coronavirus, car ils risqueraient de développer une forme de la maladie plus grave,» affirme Ty-Minh Tan, CEO de ForaCare Suisse AG. «Le FORA® 6 constitue un outil essentiel pour les patients qui souhaitent surveiller et gérer de près leur diabète, en particulier en ces temps de pandémie.»

Deux facteurs de risque liés au diabète peuvent causer des formes plus graves de COVID-19

D'après les Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov), les personnes diabétiques sont davantage exposées à une forme grave de COVID-19. «Les diabétiques de type 2 augmentent leurs risques de développer une forme grave de COVID-19. Compte tenu des connaissances dont nous disposons actuellement, les diabétiques de type 1 et les personnes souffrant de diabète gestationnel sont elles aussi plus exposées à des formes graves de COVID-19,» d'après un extrait du communiqué posté le 16 octobre 2020 sur son site Internet.

Deux conditions liées au diabète peuvent notamment augmenter le risque de contracter le Covid-19. Il s'agit de l'acidocétose diabétique et de l'état hyperosmolaire diabétique.

Les CDC expliquent que lorsque l'organisme manque d'oxygène, il commence à brûler de la graisse comme carburant ce qui génère ensuite des cétones. Quand l'organisme produit du cétone en excès et trop rapidement, cela peut engendrer l'acidocétose diabétique, un état très grave qui peut plonger le patient dans le coma ou même le conduire à la mort. D'après le site de la Clinique Mayo (www.mayoclinic.org), l'état hyperosmolaire diabétique est grave. Il est causé par un niveau de sucre très élevé dans le sang qui est souvent déclenché par une maladie ou une infection. Cette situation se produit quand l'organisme tente de se débarrasser d'un excès de sucre dans le sang en le faisant passer dans l'urine.

FORA® 6 Connect permet de surveiller de près les paramètres du diabète

Les CDC donnent diverses recommandations aux patients diabétiques parmi lesquelles: mesurer leur taux de glycémie et garder trace des résultats comme indiqué par leur prestataire de soins.

A partir d'une étude réalisée par l'institut AMCR, ForaCare Suisse AG a publié un livre blanc sur le système de surveillance de la glycémie 6 en 1, le système de surveillance multifonctionnel FORA® 6 Connect. Auréolé de plusieurs distinctions, le FORA® 6 fournit des résultats très précis et mesure, entre autres, le niveau de ß-cétone ce qui permet aux patients de surveiller leur acidocétose diabétique et leur état hyperosmolaire.

ForaCare propose trois modèles différents: le FORA 6, le FORA 6 Plus et le FORA 6 Connect. Les appareils 6 en 1 mesurent la glycémie, la concentration en hématocrite et en hémoglobine, le niveau de cétone, l'acide urique et le cholestérol total. Rendez-vous sur le site https://www.foracare.ch/diabetes/ pour retrouver les différents modèles FORA® 6 ainsi que les autres dispositifs de surveillance du diabète de ForaCare.

Le 20 août dernier, le New England Journal of Medecine a publié un article dans lequel les spécialistes du diabète décrivent la relation entre le diabète nouvellement apparu et le diabète existant: «Il existe une relation bidirectionnelle entre le Covid-19 et le diabète. Le diabète est associé à un risque accru de contracter une forme sévère de Covid-19. Chez les patients atteints de Covid-19, on observe de nouveaux cas de diabète et des complications métaboliques graves chez les patients déjà diabétiques, y compris l'acidocétose diabétique et l'hyperosmolarité pour lesquelles des doses exceptionnellement élevées d'insuline sont justifiées.1-3 Ces manifestations du diabète posent des défis en termes de gestion clinique et laissent supposer une pathophysiologie complexe du diabète associé au Covid-19.»

Retrouvez le livre blanc sur le site foracare.ch.

De plus amples informations sont disponibles sur l'acidocétose diabétique et l'état hyperosmolaire diabétique sur le site: https://www.diabetesselfmanagement.com/education/covid-19-a-higher-risk-of-dka-and-diabetic-hyperosmolar-syndrome/.

A propos des appareils FORA:

Tous les appareils de surveillance ForaCare ont fait l'objet de validations. Ils fournissent des résultats très précis et une qualité hors paire qui bénéficie directement aux clients.

Les performances du FORA® 6 ont été évaluées sur site, en interne et en externe, afin d'assurer sa fiabilité et sa conformité avec les exigences établies par les normes ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015. Parmi ces institutions de renommée internationale, citons Institut für Diabetes-Technologie, TÜV SÜD, AMCR Institute et TÜV Rheinland. Par ailleurs, l'étude de validation réalisée en Allemagne a été publiée en 2019 dans le Journal of Diabetes and Technology. Cet article est disponible sur le lien PubMed Central:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6399804/

Outils de prise en charge de la santé de ForaCare Suisse AG

ForaCare propose aux professionnels de santé et aux consommateurs un spectre complet d'outils dédiés à la prise en charge de la santé. En plus des thermomètres, l'offre porte sur des dispositifs servant au suivi par télémédecine, de la pression artérielle et de la glycémie. Le FORA® 6 Connect est l'un des glucomètres validés cliniquement de ForaCare. Il s'agit du premier lecteur de glycémie portable et multiparamètres à usage domestique, qui mesure la glycémie (G), la concentration d'hématocrite (HCT), l'hémoglobine (HB), les ?-cétones (KB), l'acide urique (UA) et le cholestérol total (CT), d'une manière simple, précise et fiable.

En mettant au point de nouveaux produits et en innovant constamment pour améliorer la santé de milliers de patients, ForaCare Suisse offre divers appareils compatibles Bluetooth pour la télémédecine, reliant patients, hôpitaux et médecins.

A propos de ForaCare Suisse AG: www.foracare.ch/

