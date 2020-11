DXC Technology désigne Ken Sharp comme Directeur financier





DXC Technology (NYSE: DXC) a annoncé aujourd'hui que Ken Sharp a été nommé Vice-président exécutif et Directeur financier, sous la responsabilité du Président et directeur général de DXC, Mike Salvino, à compter du 30 novembre 2020. M. Sharp occupait jusqu'à présent le poste de Vice-président et Directeur financier chez Northrop Grumman Corporation dans le secteur des systèmes de défense.

« Ken apporte une contribution exceptionnelle à notre équipe de direction », a déclaré M. Salvino. « Ken a fait ses preuves en tant que leader financier axé sur les opérations, il connaît parfaitement le secteur et a acquis une grande expérience pour mener à bien des projets de transformation. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du "nouveau DXC". »

Sharp assumera la responsabilité de la stratégie financière globale de DXC et du reporting, de la comptabilité générale, du contrôle de gestion et des relations avec les investisseurs. Il succède à Neil Manna, vétéran de DXC, qui a occupé le poste de directeur financier par intérim et qui continue à jouer son rôle de Vice-président senior et de contrôleur de gestion, sous la responsabilité de M. Sharp.

« Je suis très impressionné du parcours de transformation réalisé par DXC et de tout ce que la nouvelle équipe de direction a accompli jusqu'à présent », a déclaré M. Sharp. « Cette nouvelle transformation est passionnante, et je suis impatient de pouvoir contribuer à accélérer le processus de transformation de DXC et de faire partie du "nouveau DXC". »

De 2016 à 2018, M. Sharp a occupé le poste de Vice-président senior en charge des finances chez Orbital ATK Inc, qui a été racheté en 2018 par Northrop Grumman. Il était notamment responsable des finances opérationnelles et des fonctions de l'entreprise, y compris la planification et l'analyse financières, le contrôle, la conformité réglementaire et les services partagés.

M. Sharp a également exercé les fonctions de Vice-président senior, de Contrôleur de gestion et de Chef comptable chez Leidos, Inc. (anciennement connue sous le nom de SAIC) de 2013 à 2016 et avant cela à Computer Sciences Corporation (CSC), la société qui a précédé DXC. Au cours de son contrat avec CSC de 2001 à 2012, M. Sharp a assumé les fonctions de Vice-président et de Directeur financier de l'activité d'externalisation et a occupé d'autres fonctions de gestion financière. M. Sharp a précédemment travaillé pour la société Ernst & Young.

Vétéran de la réserve du corps des Marines des États-Unis, ayant le grade de sergent et ayant servi dans le cadre des opérations Desert Shield et Desert Storm, M. Sharp a réussi l'examen CPA et est titulaire d'une licence inactive dans l'État du Maryland. Sharp est titulaire d'un Executive MBA obtenu à l'université George Washington et d'une licence en comptabilité de l'université du Maryland.

