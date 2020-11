Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 12 nov. 2020

Jeudi 12/11/2020 Daily Grand Tirage régulier05, 13, 14, 29, 43 Grand numéro 01 POKER LOTTO Main gagnante: 10-S, A-S, A-H, Q-D, 5-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO15, 25, 28,...

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2020. Le nombre de passagers a diminué de 69,5 % au cours...

PortAventura, Novembre 2020.- PortAventura World poursuit sa stratégie visant à minimiser son empreinte environnementale, lancée avec l'inauguration du premier hôtel zéro émission en 2019, et annonce l'extension de la neutralité en carbone à...

En juin 2020, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Sommet Education annonçaient le lancement du Hospitality Challenge pour but d'accélérer la reprise du secteur du tourisme. L'initiative a reçu près de 600 candidatures du monde entier. Les 30...