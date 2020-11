Fin du conflit de travail au centre de distribution de Varennes





VARENNES, QC, le 12 nov. 2020 - Le Groupe Jean Coutu annonce que les employés syndiqués du centre de distribution de Varennes, représentés par le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de PJC Entrepôt-CSN (STTPJC-CSN), ont entériné leur nouvelle convention collective à 78 %, mettant ainsi fin au conflit de travail en cours.

« Cette entente de 5 ans nous permet de rencontrer de manière juste et équitable les besoins de nos employés, de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Jean Coutu et des clients dans un environnement extrêmement concurrentiel », a déclaré Alain Champagne, président, Groupe Jean Coutu.

Les opérations reprendront graduellement à compter du 15 novembre 2020.

À propos du Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Le Groupe Jean Coutu, une filiale de METRO, est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. Il exploite à titre de franchiseur un réseau de plus de 650 pharmacies principalement sous les bannières PJC Jean Coutu et Brunet au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario et procure de l'emploi à plus de 20 000 personnes.

