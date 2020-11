Aeonmed & Heyer participeront à virtual.MEDICA main dans la main en tant que premier fournisseur de ventilateurs en 2020





Étant le plus grand fournisseur de ventilateurs en 2020, il a fourni plus de 50 000 unités de ventilateurs dans le monde entier pendant la pandémie de COVID19, Beijing Aeonmed Co., Ltd a toujours sa mission : « Garder la vie sincèrement » est devenue une promesse solide pour tous les peuples. À la fin de cette année, avec de meilleures solutions de santé, les dernières innovations et les développements de produits, Aeonmed et Heyer Medical AG participeront au virtual.MEDICA 2020, leur 17e participation à cet événement médical extraordinaire. Acquise par Aeonmed, Heyer, 137 ans, renaîtra comme un phénix.

19 ans - Fondée en 2001, Aeonmed est l'un des principaux fabricants de dispositifs médicaux de réanimation. Depuis 19 ans, elle accumule des expériences fructueuses en matière de R&D, de fabrication, de vente et de service. Face à l'épidémie soudaine de COVID-19 qui a entraîné une explosion exponentielle de la demande de ventilateurs dans le monde entier, Aeonmed a assumé sa responsabilité sociale sans la moindre hésitation et grâce à l'accumulation sur le terrain de tous les efforts déployés par tous les membres d'Aeonmed, ils peuvent essayer de sauver le plus grand nombre de personnes possible.

17 ans - Medica est largement connu comme la plus grande exposition d'équipements médicaux du monde, et 2020 est la 17e année qu'Aeonmed collabore avec cette exposition honorifique. virtual.MEDICA 2020 donne l'opportunité à toutes les personnes qui sont encore désireuses de communiquer entre elles sur le terrain. En continuant à investir dans l'innovation et en se concentrant sur les réactions des clients, Aeonmed essaie d'apporter de nouveaux changements à tout le monde et a une attitude positive pour se lier à chaque collaborateur.

137 ans - Situé à Bad Ems en Allemagne, l'un des endroits les plus célèbres pour les thermes et les cures thermales, Heyer se consacre à la thérapie respiratoire depuis plus de 100 ans. Après une acquisition de 100 % et la mise en place d'une gamme complète de produits, y compris des solutions pour les salles d'opération et les soins intensifs, Heyer a entamé un tout nouveau voyage avec un avenir plus coloré.

2020 est une année pleine de difficultés et d'opportunités. Grâce à leur engagement dans les développements médicaux et leur détermination à protéger les vies avec sincérité, Aeonmed et Heyer avanceront main dans la main, côte à côte !

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 22:25 et diffusé par :