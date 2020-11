Mise à jour économique : adMare BioInnovations salue le leadership du Ministère des Finances en faveur des sciences de la vie au Québec





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW/ - adMare BioInnovations (adMare), le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, tient à saluer les engagements du ministre des Finances, monsieur Éric Girard, dans le cadre de la mise à jour économique. adMare félicite le gouvernement du Québec de faire de l'innovation et des sciences de la vie des priorités dans le contexte de la relance de l'économie québécoise.

Au Québec, les sciences de la vie sont un secteur incontournable et d'importance pour le développement économique. Les entreprises biotechnologiques créent des centaines d'emplois chaque année au Québec et contribuent significativement à la création de richesse. Dans ce contexte, adMare BioInnovations se réjouit que le gouvernement du Québec mise sur l'innovation et le développement économique pour bien soutenir la relance.

« Le succès du développement économique au Québec passe par l'innovation et le secteur des sciences de la vie y joue un rôle de premier plan. Nous pouvons nous réjouir que le gouvernement en fasse une priorité et nous félicitons le ministre Éric Girard pour sa proactivité. Les sciences de la vie font partie de la solution pour la relance de l'économie. Le Québec possède tous les outils nécessaires pour devenir un leader mondial dans les sciences de la vie et adMare souhaite continuer de s'inscrire comme partenaire du gouvernement du Québec », a déclaré monsieur Gordon C. McCauley, président et chef de direction d'adMare BioInnovations.

« Dans les prochains mois, les sciences de vie continueront de contribuer à mettre sur pied des entreprises d'envergure qui créeront des emplois et de la richesse pour le Québec. Dans ce contexte, nous tenons à souligner l'écoute du ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, qui a pris le soin de consulter adMare et les acteurs de l'industrie au cours des derniers mois. Le gouvernement peut compter sur notre appui comme partenaire pour soutenir l'innovation et pour contribuer au développement économique du Québec », a ajouté madame Mounia Azzi, vice-présidente, développements des programmes et partenariats d'adMare BioInnovations.

À propos d'adMare

adMare BioInnovations est le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, en soutien à l'industrie d'un océan à l'autre. Pour ce faire, nous identifions auprès de partenaires académiques et biotechnologiques de premier plan les découvertes les plus prometteuses sur les plans thérapeutique et commercial afin de créer de nouvelles entreprises d'envergure. Nous fournissons une expertise et les infrastructures adéquates dans le but d'aider les entreprises existantes à se développer, en favorisant leur croissance afin qu'elles deviennent des piliers canadiens tout en formant la prochaine génération de personnel hautement qualifié. Le portefeuille d'adMare, qui compte près de 20 sociétés, a généré plus de 1,15 milliards de dollars d'investissements et représente une valeur totale de plus de 2,3 milliards de dollars.

