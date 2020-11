Mise à jour économique : Pas d'engagement clair pour bonifier les soins à domicile, déplore le Réseau FADOQ





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ déplore l'absence d'un investissement significatif du gouvernement Legault dans les services et soins à domicile. Voilà la réaction de la plus grande organisation d'aînés au pays après avoir pris connaissance de la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard.

Alors que le gouvernement Legault se dit résolu à assurer le financement des mesures de soutien en santé, le Réseau FADOQ s'explique mal pourquoi le rehaussement des services et des soins à domicile n'est pas au coeur du nouvel exercice financier du ministre Girard.

« Il y a eu une rupture importante du continuum de soins depuis le début de la crise sanitaire. Nos membres ont constaté une baisse considérable de leurs offres de services à domicile. Dans le contexte actuel, cette fracture doit être réparée et cela passe par une hausse des investissements en soins et services à domicile », explique la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le Réseau FADOQ rappelle que le Québec a encore un retard à combler à ce chapitre par rapport aux autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), et ce, même si le gouvernement Legault a investi 380 millions $ de façon récurrente en 2019. Le Québec consacre 1,3 % de son produit intérieur brut aux soins de longue durée pour aînés, ce qui est bien en deçà de la moyenne de 1,7 % présentée par les autres pays membres de l'OCDE. Une situation qui est incompréhensible puisque le Québec est l'une des sociétés qui vieillit le plus rapidement en Occident.

« C'est trop peu, d'autant plus que la très grande majorité des Québécois et Québécoises désirent demeurer chez eux le plus longtemps possible. Une approche humaine qui mérite une plus grande considération...et plus d'argent », demande Mme Tassé-Goodman.

Rien pour réparer le système de santé à long terme

Conscient qu'il ne s'agit pas de la présentation d'un nouveau budget, le Réseau FADOQ espérait malgré tout que le gouvernement Legault s'engage vers une amélioration du système de santé à long terme. Ces investissements devront être priorisés dans le prochain budget Girard.

« Le manque de professionnels en soins est flagrant et reconnu par le gouvernement. Des mesures concrètes doivent être développées dès maintenant pour améliorer le système de santé à long terme. Alors que le gouvernement évoque le retour à un équilibre budgétaire d'ici cinq ans, il vaudrait mieux que des efforts soient déployés dans la mise en place d'un processus de dotation énergique et dans l'augmentation des cohortes dans les domaines de la santé où la pénurie de main-d'oeuvre se fait sentir. À terme, de meilleurs ratios professionnels en soins / patients pourront être instaurés afin d'améliorer la qualité des soins donnés aux patients », soutient Mme Tassé-Goodman.

De l'aide pour la santé mentale

Visiblement centrée sur la relance économique, la mise à jour économique du gouvernement Legault octroie une aide de 100 millions $ en santé mentale. Un investissement plus que nécessaire en ces temps de turbulence, que le Réseau FADOQ ne manque pas d'ailleurs de saluer.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

SOURCE FADOQ

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 18:29 et diffusé par :