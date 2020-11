Bentley Systems engage 100 millions de dollars de capital-risque pour accélérer les jumeaux numériques d'infrastructure





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'entreprise de logiciels d'ingénierie des infrastructures, a annoncé aujourd'hui la création de Bentley iTwin Ventures afin d'investir dans des entreprises technologiques prometteuses qui s'intéressent aux nouvelles solutions de jumeaux numériques d'infrastructure pour les routes, les chemins de fer, les voies navigables, les ponts, les services publics, les installations industrielles et les autres actifs d'infrastructure.

Bentley iTwin Ventures est un fonds de capital-risque de 100 millions de dollars qui encourage l'innovation en co-investissant dans des start-ups et des entreprises émergentes qui sont stratégiquement pertinentes pour l'objectif de Bentley Systems, qui est de faire progresser l'infrastructure par le passage au numérique. Le fonds ciblera les investissements dans des solutions de jumeau numérique transformationnel prenant en charge la conception, la simulation, la construction et/ou l'exploitation d'infrastructures physiques.

Bentley iTwin Ventures investira dans des entreprises en phases initiale et intermédiaire qui démontrent leur capacité à développer des applications et des solutions qui exploitent et étendent les possibilités de jumeaux numériques d'infrastructure, en particulier dans les secteurs des travaux publics et des services publics, ainsi que de l'industrie et des ressources, et des infrastructures. Le fonds investira dans des opportunités qui peuvent exploiter la plate-forme iTwin de Bentley et des boîtes à outils open-source, en prenant en charge l'expertise en la matière, les équipes commerciales et/ou la portée et les relations mondiales au sein de la communauté de l'ingénierie en infrastructures.

« Profitant de l'élan donné par l'introduction en bourse de Bentley Systems, nous sommes heureux d'élargir nos Initiatives d'accélération en lançant officiellement le fonds Bentley iTwin Ventures pour soutenir la croissance des entreprises dédiées aux solutions de jumeaux numériques d'infrastructure », a déclaré Greg Bentley, PDG de Bentley Systems. « Notre plate-forme iTwin fournit une base open-source évolutive pour l'innovation technique et commerciale qui permettra à un écosystème dynamique de combiner et de connecter de manière créative ce que les jumeaux numériques rendent désormais possible pour les composants des infrastructures. Les analyses propriétaires, les services de données, les analyses comparatives et les modèles commerciaux d'infrastructure en tant que service, par exemple, ne font pas partie du champ d'action direct de Bentley Systems, mais nous sommes heureux d'avoir un intérêt dans le démarrage de ces futurs succès. Voici le plus complet des écosystèmes numériques pour les jumeaux numériques d'infrastructure ».

Bentley Systems a travaillé avec l'entreprise de capital-risque Touchdown Ventures pour établir Bentley iTwin Ventures. Un investissement initial dans FutureOn a.s. (www.futureon.com) a été annoncé le 16 octobre 2020.

À propos de Bentley iTwin Ventures

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.BentleyiTwinVentures.com

À propos des Initiatives d'accélération de Bentley Systems

Les initiatives d'accélération de Bentley Systems ont été lancées en 2020 pour investir dans de nouveaux partenaires prometteurs et leur donner l'opportunité d'ouvrir des écosystèmes permettant de faire progresser les jumeaux numériques d'infrastructure. Ces initiatives sont destinées à accélérer la création et le développement de jumeaux numériques et à promouvoir les technologies et innovations ainsi développées en soutenant de nouvelles entreprises au travers d'investissements minoritaires par Bentley iTwin Ventures, ainsi qu'en acquérant et en développant des intégrateurs numériques. Les investissements en propriété exclusive à ce jour comprennent Digital Water Works, Digital Construction Works (entreprise commune avec Topcon Positioning Systems), Virtuosity, et The Cohesive Companies. Bentley iTwin Ventures est un fonds de capital-risque de 100 millions de dollars qui co-investit dans des entreprises qui exploitent et développent l'écosystème des jumeaux numériques d'infrastructure ; à ce jour, les co-investissements comprennent FutureOn. Le directeur du fonds d'accélération, Santanu Das, répond volontiers aux questions des potentiels futurs membres de cet écosystème sur le site www.BentleyAccelerationInitiatives.com

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'entreprise delogiciels d'ingénierie des infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale ? en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles, pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de trains et de transports, d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, ainsi que d'installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour les performances des actifs et du réseau, et la plate-forme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure. Bentley Systems compte plus de 4 000 collaborateurs et atteint un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 millions de dollars dans 172 pays. www.bentley.com

Bentley, le logo Bentley, et Digital Construction Works (DCW) sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

