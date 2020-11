Maibec(MD) acquiert la marque Stave Lake(MD) et son usine de production en Colombie-Britannique





MAPLE RIDGE, BC et LÉVIS, QC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Maibec Inc. et Waldun Forest Ltd annoncent aujourd'hui une entente conjointe pour l'acquisition par Maibec de l'usine de production de Stave Lake Cedar, située à Dewdney, en Colombie-Britannique, ainsi que les actifs et les droits de marque pour les bardeaux de cèdre Stave LakeMD, les bardeaux de cèdre rouge de l'Ouest et les bardeaux de cèdre jaune de l'Alaska. La clôture de cette transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être complétée d'ici la fin novembre 2020. L'usine de cèdre de Stave Lake se verra ensuite exploitée sous le nom de Maibec Stave LakeMC. Waldun restera un important partenaire d'approvisionnement en bardeaux pour Maibec - Stave Lake.

Fondée en 1939, à la fin de la Grande Dépression, l'usine de Stave Lake regorge d'histoire. C'est en 1992 que le Waldun Forest Ltd s'en porte acquéreur. Les attentes envers la qualité des produits se sont non seulement poursuivies, mais elles ont été rehaussées alors que Waldun fabriquait la meilleure gamme de bardeaux R&R de l'industrie. Aujourd'hui, les boîtes de produits Stave Lake sont reconnues partout en Amérique du Nord et ailleurs. C'est la marque de choix pour plusieurs installateurs.

Depuis plus de 40 ans, Maibec démontre son vaste savoir-faire en offrant à ses clients une large gamme de revêtements extérieurs (lambris, bardeau, bois d'ingénierie), de moulures et d'accessoires. Étant déjà le plus grand producteur de bardeaux de cèdre blanc de l'Est ainsi que de lambris de bois véritable personnalisé, avec l'ajout du bardeau de cèdre rouge de l'Ouest et du cèdre jaune de l'Alaska, Maibec vient maintenant tirer parti de son expertise en matière d'innovation afin de renforcer sa position de chef de file des systèmes de revêtements extérieurs personnalisés. Cette acquisition stratégique permet à Maibec de couvrir le marché nord-américain d'un « Océan à l'autre » devenant ainsi un manufacturier et fournisseur incontournable au Canada et aux États-Unis pour la construction et la rénovation résidentielle et commerciale. Maibec maintiendra et bonifiera les activités de Stave Lake qui continuera de produire et de livrer sa gamme de bardeau de cèdre dans le Nord-Est américain, les États du Centre et de l'Ouest, ainsi que dans toutes les provinces canadiennes.

« Maibec est très heureuse d'ajouter enfin le bardeau de cèdre rouge de l'Ouest à son portefeuille », a déclaré Patrick Labonté, président-directeur général de Maibec. « L'ajout d'un emplacement stratégique sur la côte ouest est une étape importante pour Maibec. Il nous permettra de couvrir les marchés canadien et américain avec des produits préfinis innovateurs et de haute qualité d'un océan à l'autre. Cette installation sera un tremplin pour notre expansion dans l'Ouest ».

À propos de Maibec Inc.

Connue comme étant un important spécialiste des systèmes de revêtements extérieurs, Maibec se démarque par ses délais rapides, son assistance technique au consommateur et au professionnel de la construction/rénovation, son innovation, et sa capacité de personnaliser les couleurs et les composantes du système de revêtement. Maibec est une entreprise familiale québécoise qui oeuvre dans la transformation du bois depuis 1946. Elle est le plus important manufacturier canadien de revêtement de bois véritable, le plus important manufacturier de bardeau de cèdre blanc en Amérique du Nord et le plus important producteur de paillis de cèdre au Canada. Elle offre également depuis 2017 le revêtement d'ingénierie Maibec ResistechMC. En 2019 l'ajout d'une usine de bardeaux teints à Stoughton Massachussetts a permis à Maibec d'augmenter sa capacité de production et à fournir le marché du Nord-Est américain. En 2020, Maibec procéda avec sa plus grande acquisition en achetant les actifs et la marque CanExel. Maibec emploie maintenant plus de 700 personnes à travers son siège social de Lévis et ses douze usines situées aux États-Unis, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Pour plus d'information, visitez maibec.com.

SOURCE Maibec inc.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 16:46 et diffusé par :