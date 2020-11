Mise à jour économique du gouvernement du Québec:





MONTREAL, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inno-centre, le plus grand accélérateur-conseil d'affaires d'entreprises innovantes au pays, salue l'annonce des mesures visant l'accompagnement des PME dans la réalisation de leurs projets d'innovation dans le cadre de la mise à jour économique du ministre des Finances, M. Eric Girard.



De plus, l'appui à la numérisation des PME québécoises grâce à une enveloppe de 100 millions de dollars sur deux ans nous permettra collectivement d'envisager un développement et un essor économiques à la hauteur de nos ambitions. Notre économie pourra donc enfin reprendre le chemin de la croissance.

« Ces annonces sont les bienvenues à un moment ou le Québec se met en mode relance. Au-delà de celle-ci, il ne faut pas perdre en vue les enjeux de compétitivité à l'heure ou nos entreprises accusent des retards en matière de productivité par rapport au reste du Canada et des États-Unis »

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 450 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Pour plus d'informations, visitez www.inno-centre.com

