Mise à jour économique : la CSN profondément déçue





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - En maintenant ses versements au Fonds des générations à hauteur de 2,7 milliards cette année et en conservant un horizon de cinq ans pour le retour à l'équilibre budgétaire, le gouvernement du Québec pave la voie à des mesures d'austérité budgétaire, s'inquiète la CSN. Pour la centrale syndicale, le ministre des Finances prive le Québec des moyens et des ressources qui s'imposent pour relancer son économie.

«?Un consensus commence à se dégager au Québec : le gouvernement doit revoir sa stratégie budgétaire, souligne le président de la CSN, Jacques Létourneau. Le ministre des Finances aurait pu envoyer un message clair en indiquant d'emblée que le retour à l'équilibre budgétaire en 2025 ne figure pas dans les plans du gouvernement. Il avait l'occasion de suspendre les versements au Fonds des générations pour consacrer ces sommes aux besoins immédiats de la population du Québec et assurer une reprise économique vigoureuse. Malheureusement, c'est une occasion ratée.?»

«?C'est à des années d'austérité que le gouvernement de la CAQ nous prépare?», prévient le président de la CSN. Malgré les sommes prévues pour la formation et la requalification de la main-d'oeuvre, la centrale syndicale demeure déçue de la timidité des mesures de relance annoncées aujourd'hui.

Les objectifs fixés il y a 25 ans en matière de gestion du poids de la dette avaient été atteints avant la pandémie, rappelle Jacques Létourneau. «?Si le Québec a été en mesure d'abaisser le ratio dette/PIB sous la barre du 45 %, c'est beaucoup plus en raison de sa croissance économique que des versements au Fonds des générations. Or, en maintenant intégralement ces versements, le Québec se prive des ressources financières permettant de renforcer la relance économique. Il se prive aussi des ressources permettant d'améliorer les conditions de travail du secteur public et d'embaucher le personnel nécessaire. C'est un non-sens absolu.?»

La CSN rassure toutefois le gouvernement de son appui quant à la nécessité de rehausser les transferts fédéraux en santé dont le niveau actuel prive le Québec d'importantes ressources.

À propos

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

12 novembre 2020