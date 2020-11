PortAventura World annonce la neutralité carbone de tout le resort





VILASECA, and SALOU, Spain, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- PortAventura, Novembre 2020.- PortAventura World poursuit sa stratégie visant à minimiser son empreinte environnementale, lancée avec l'inauguration du premier hôtel zéro émission en 2019, et annonce l'extension de la neutralité en carbone à l'ensemble du resort, soit toutes les installations et opérations de ses parcs à thèmes, les hôtels, le centre de conventions et les bureaux. Avec cette nouvelle étape, l'entreprise compensera 100% des émissions directes produites par ses activités, devenant ainsi le premier resort à thème neutre en carbone.

L'initiative neutralité en carbone fait partie de l'engagement de l'entreprise dans la lutte contre le changement climatique, mais ce n'est pas la seule.

L'efficience énergétique et l'orientation vers les énergies propres et renouvelables permettent au resort d'évoluer vers un nouveau modèle énergétique, conforme à ses objectifs environnementaux. En 2019, 100% de l'électricité consommée dans le resort provenait exclusivement de sources d'énergie renouvelables sans émission de CO 2 .

Dans cette même optique d'atténuation du changement climatique et de décarbonisation du modèle énergétique, PortAventura World mettra en service en 2021 une installation photovoltaïque qui fournira de l'énergie propre et renouvelable au resort. L'installation permettra d'éviter l'émission de 4 000 tonnes de CO 2 dans l'atmosphère par an, soit l'équivalent du CO 2 qui serait absorbé par 930 000 arbres.

En compensant son empreinte carbone, l'entreprise contribue à la protection de la biodiversité, fortement touchée par les effets des changements environnementaux. L'équivalent économique des crédits carbone servira à protéger et à conserver l'un des plus importants couloirs de migration de notre planète. Situé sur la côte du Guatemala et d'une surface de 54 000 hectares, le projet est situé dans la zone forestière du couloir, habitat naturel de 10 % des espèces d'oiseaux connues dans le monde.

PortAventura World est à mi-chemin de son plan stratégique de développement durable 2019-2021. Sur la base de ce plan, elle travaille pour respecter les engagements pris en particulier dans le domaine du développement durable. Elle contribue ainsi à respecter les principes du Pacte mondial des Nations unies, les objectifs de développement durable des Nations unies et le Code mondial d'éthique du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1333557/PortAventura_World.jpg

