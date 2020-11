REPLY: le conseil d'administration approuve le rapport financier trimestriel en date du 30 septembre 2020





Le conseil d'administration de Reply [MTA, STAR: REY] a approuvé aujourd'hui les résultats de l'entreprise pour le trimestre terminé le 30 septembre 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 908,3 millions EUR pour les neuf premiers mois de l'année, soit une augmentation de 4,9 % par rapport aux 866,2 millions EUR enregistrés le 30 septembre 2019.

Tous les indicateurs de la période sont positifs. Le BAIIDA consolidé affiche 141,1 millions EUR, soit une hausse de 3,6 % par rapport aux 136,2 millions EUR enregistrés en septembre 2019.

Le BAII se chiffre à 114,4 millions EUR pour la période de janvier à septembre, ce qui constitue un accroissement de 5,3 % par rapport aux 108,6 millions EUR de septembre 2019.

Le bénéfice avant impôt atteint quant à lui 113,8 millions EUR pour la même période (+ 5,6 % par rapport aux 107,7 millions EUR de 2019).

Les performances du groupe sont également positives pour le troisième trimestre de l'année, avec un chiffre d'affaires consolidé de 293,1 millions EUR pour la période, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à 2019.

De juillet à septembre 2020, le BAIIDA s'élève à 50,9 millions EUR, le BAII à 40,2 millions EUR et le bénéfice avant impôt à 38,6 millions EUR.

Au 30 septembre 2020, la position financière nette du groupe était positive à 135,6 millions EUR. Au 30 juin 2020, celle-ci était aussi positive à hauteur de 122,6 millions EUR.

« Malgré les difficultés liées aux conséquences des divers confinements, Reply a été capable d'obtenir des résultats positifs pendant les neuf premiers mois de l'année 2020, à la fois en ce qui concerne le chiffre d'affaires et les marges, et ce troisième trimestre a également été caractérisé par une tendance haussière », a déclaré le président de Reply, Mario Rizzante, après la réunion du conseil d'administration.

« Ceci nous a permis de poursuivre sur la voie du développement, à la fois en élargissant l'offre de Reply en Amérique du Nord et en Europe, et en investissant dans de nouvelles compétences, surtout dans des domaines tels que le cloud, les applications de l'intelligence artificielle, les véhicules connectés et les solutions qui contribuent à la numérisation et à l'automatisation des principaux processus commerciaux », a ajouté Mario Rizzante.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 154 bis de la loi italienne portant sur les finances consolidées, le directeur en charge de la préparation des rapports financiers de la société, le Dr Giuseppe Veneziano, déclare que les informations comptables du présent communiqué de presse reflètent les archives, livres et écritures comptables de la société.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Composée d'un réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply accompagne de grands groupes industriels européens actifs dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique pour définir et développer des modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, de l'informatique nuagique, des médias numériques et de l'Internet des objets. Reply propose entre autres des services de conseil et d'intégration des systèmes ainsi que des services numériques. www.reply.com

Le présent communiqué de presse étant une traduction, c'est la version italienne qui prévaut.

