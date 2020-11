SMITHS DETECTION AUGMENTE LES CAPACITÉS DU IONSCANtm 600 AFIN DE DÉTECTER LE «SPICE»





Smiths Detection, une entreprise de premier plan axée sur les technologies de la sécurité et de la détection des menaces, annonce qu'elle a augmenté les capacités du IONSCAN 600, sa solution de détection de traces, de sorte que l'appareil détecte également le cannabis de synthèse, communément appelé «Spice» ou K2.

Ce résultat, aboutissement d'un vaste processus de R&D et d'essais menés auprès de grands établissements pénitentiaires du monde entier, augmente l'actuelle bibliothèque de détection du IONSCAN 600 qui comprend des explosifs et une large gamme de stupéfiants, y compris diverses formes de fentanyl, de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de THC. Le IONSCAN 600 est aussi extrêmement efficace s'agissant de repérer les stupéfiants lorsqu'ils sont dissimulés, par exemple ceux qui ont été liquéfiés et absorbés dans du papier.

Pour les responsables de l'application de la loi dans les prisons, pénitenciers et autres organismes gouvernementaux sécurisés, le spice est une menace émergente. La consommation de cette substance puissante peut avoir des effets mortels sur la santé et représente un problème de détection lors des contrôles de sécurité conventionnels.

Il s'agit de la dernière réalisation de Smiths Detection qui a investi considérablement dans le marché des infrastructures critiques ? forces de l'ordre, services d'urgence et sécurité ? pour constituer un portefeuille complet de solutions de détection et d'identification des produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et des explosifs (CBRNE).

Philo Daniel, directeur mondial de la sécurité urbaine chez Smiths Detection, a déclaré: «Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle fonctionnalité de détection. Cette nouvelle bibliothèque, qui a bénéficié d'un important investissement de R&D, a fait l'objet d'essais approfondis afin de garantir que nos clients disposent des meilleures informations disponibles pour prendre les décisions cruciales qui protègeront la santé publique, la sûreté et la sécurité.»

À propos du IONSCAN 600

Le IONSCAN 600 est un détecteur de traces portable utilisé dans le monde entier dans les aéroports, les ports et aux frontières, dans les prisons et les installations de défense pour détecter et identifier avec précision une vaste gamme d'explosifs militaires, commerciaux et artisanaux, et les stupéfiants illégaux/contrôlés courants.

À propos de Smiths Detection

Smiths Detection, division de Smiths Group, est un leader mondial de l'identification des menaces et des technologies de contrôle dans les secteurs de l'aviation, des ports et des frontières, de la défense et de la sécurité urbaine. Notre expérience et notre histoire de plus de 40 ans en première ligne nous permettent de proposer les solutions nécessaires pour protéger la société des menaces et du passage illégal d'explosifs, des armes prohibées, de la contrebande, des substances chimiques toxiques et des stupéfiants.

Notre objectif est simple : offrir la sécurité, la tranquillité d'esprit et la liberté de mouvement dont dépend le monde.

Pour plus d'informations, visiter le site: http://www.smithsdetection.com/

