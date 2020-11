Le groupe Plasman change d'image





WINDSOR, ONTARIO, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe Plasman, leader de l'automobile et de la fabrication, a annoncé qu'il sera désormais connu uniquement sous le nom de Plasmantm sur les marchés de l'automobile, des biens de consommation et de la médecine. Avec une riche histoire qui remonte à plus de 40 ans, ce changement reflète la croissance de l'entreprise, qui est passée d'un atelier d'outillage de deux personnes à un leader mondial de l'industrie. Plasmantm est un fournisseur clé de garnitures extérieures, de pare-chocs, de systèmes intérieurs et de sous-composants pour les grandes marques automobiles de FEP. C'est aussi un acteur important sur le marché des biens de consommation, spécialisé dans le moulage de précision. Récemment, la société s'est encore diversifiée dans le secteur des dispositifs médicaux et des biotechnologies.

Noms des divisions précédentes, y compris A-Brite Plating, A.P. Plasman, Build-A-Mold, Plastal et Thermotech, seront désormais réunis sous une seule marque internationale. Il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise, comme l'explique David Wiskel, PDG de Plasman. « Il ne s'agit pas seulement d'un changement de nom. C'est une occasion de réfléchir à tout ce que notre histoire nous a offert et à tout ce que nous aspirons à devenir. Depuis plus de 16 ans que je suis PDG, Plasman n'a cessé de croître. C'est une période passionnante pour moi personnellement, pour toute notre équipe et pour chacun des clients que nous servons ».

Plasman a récemment ajouté Omniluxetm à sa liste d'offres de produits, consacrant une nouvelle usine à Göteborg, en Suède, à la production de masse pour les constructeurs automobiles. Omniluxe est une alternative au chrome qui répond aux directives environnementales les plus strictes. Sa flexibilité donne aux designers la liberté de créer des formes complexes. Avec ses options de brillance infinies et ses possibilités étendues d'harmonie des couleurs, Omniluxe est durable et écologique sans compromettre les critères de beauté. Cette solution peut également réduire le bruit, les vibrations et la rugosité dans diverses situations.

Les produits respectueux de l'environnement comme Omniluxe constituent un élément clé de l'engagement de Plasman en faveur du développement durable. Grâce à des partenariats avec les clients, les fournisseurs et les membres de l'équipe, ils ont créé une ligne directrice pour travailler collectivement pour un avenir meilleur et plus durable pour tous. « Nous évaluons soigneusement notre façon de travailler et voyons l'avenir », a expliqué David Wiskel. « Nous considérons les défis de développement durable comme des occasions pour innover et améliorer continuellement la conception de nos produits. »

À propos de Plasman :

Plasman est présent dans 9 pays et emploie plus de 4 000 personnes. Notre équipe talentueuse et diversifiée favorise la collaboration, propose des solutions et assume ses responsabilités en matière d'environnement. En tant que One Driving Forcetm, nous sommes présents à l'échelle mondiale pour répondre à vos besoins. De la conception à la livraison, nous fournissons la pièce parfaite, où et quand vous en avez besoin, dans le monde entier, tous les jours.

Plasman a son siège social à Windsor, Ontario, Canada et appartient à Insight Equity, Dallas Texas.

