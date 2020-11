Les affaires explosent chez Bad Monkey Popcorn : Champlain acquiert une entreprise émergente dans la fabrication de maïs soufflé





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain annonce l'acquisition de Bad Monkey Inc, une entreprise émergente et innovante oeuvrant dans la commercialisation et la fabrication de maïs soufflé prêt à consommer et d'autres articles de confiserie au Canada

Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain ("CFC") est heureux d'annoncer l'acquisition de Bad Monkey inc. (« Bad Monkey Popcorn » ou « la société »), une entreprise en forte croissance dans le domaine de la production, distribution et la commercialisation de maïs soufflé prêt à consommer, de maïs soufflé pour micro-ondes et d'autres articles de confiserie. La transaction accélérera le développement des produits de la société et élargira son réseau de distribution dans tout le pays et aux États-Unis.

Fondée en 2014 par Joseph et Fabio Zeppilli, l'entreprise vend ses produits sous la marque « Bad Monkey », en référence au surnom d'enfance des deux frères. La société distribue ses produits dans la plupart des grandes chaînes d'épicerie, des magasins de proximité et des pharmacies. Grâce à leur enthousiasme et à leur passion pour des produits de qualité et le plaisir des leurs clients, Joseph et Fabio ont su forger d'importants partenariats avec des détaillants de premier plan ainsi qu'avec les fermiers canadiens et américains, s'assurant ainsi les meilleures matières premières pour leurs saveurs créatives.

M. André La Forge (CFC) rejoint l'entreprise en tant qu'administrateur afin de soutenir l'équipe de direction existante dans l'expansion et l'accélération du développement de la société. « Je suis heureux de travailler aux côtés de l'équipe de direction pour aider à accélérer la croissance de Bad Monkey. La solide réputation de Bad Monkey pour ses produits créatifs et amusants continuera à alimenter sa croissance au Canada et, à terme, aux États-Unis », ajoute M. La Forge.

Joseph et Fabio Zeppilli, les deux forces motrices derrière Bad Monkey, resteront co-PDG et seront le fer de lance de la prochaine poussée de croissance de l'entreprise. « Ce nouveau partenariat passionnant permettra à Bad Monkey d'atteindre de nouveaux sommets en très peu de temps. Notre objectif est d'être le chef de file du secteur de la production et de la distribution de maïs soufflé en Amérique du Nord, et nous sommes absolument convaincus qu'avec l'aide de CFC, cela va se réaliser ! ».

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À PROPOS DE CORPORATION FINANCIERE CHAMPLAIN

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

