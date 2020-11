Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay - La commission prolonge le délai pour les rectificatifs

Ressources naturelles Canada Le Canada investit dans l'adaptation aux changements climatiques pour protéger la vitalité et la sécurité des familles et des collectivités. Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles...

Le lac Simcoe est le plus grand lac intérieur du sud de l'Ontario en dehors des Grands Lacs. Plus de 435 000 personnes vivent dans ce bassin versant. L'eau propre est vitale pour cet écosystème et ces communautés. Mais l'activité humaine a eu un...

Compte tenu du nombre important de mémoires reçus et du délai de traitement nécessaire pour la mise en ligne des mémoires non présentés en séances publiques dans son site Web, la commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur...

Avoir accès à de l'eau propre est capital pour notre santé, notre économie, notre environnement et notre bien-être général. Dans tout le pays, la population canadienne travaille à la protection et au maintien de notre réseau d'eau douce. Le...