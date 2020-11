Invitation aux médias - Les enjeux du financement des organisations sans but lucratif durant la pandémie de la COVID-19





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une discussion animée par un panel de professionnels de différents secteurs du milieu philanthropique du Québec. Le panel se déroulera sous forme d'une visioconférence via zoom.

Panel - Poursuivre ensemble nos missions - l'impact de la COVID-19

Pour de nombreux organismes, en plein confinement, la solidarité a été ravivée chez leurs donateurs et leurs bénévoles. Mais, de nombreuses questions demeurent :

Quels sont les impacts réels à la COVID-19 sur les organismes des différents secteurs ?

Quelles sont les retombées et comment rebondir?

Quelles sont les leçons que l'on tire de cette situation?

Est-ce qu'on a raison de dire que l'union fait la force?

Qui :

Des professionnels de différents secteurs du milieu philanthropique au Québec.



Éricka Alnéus, conseillère au développement philanthropique Pour 3 Points (modératrice et participante) ;

Charles-Éric Lavery, Directeur du développement et de l'impact social à L'Itinéraire,

Heather Johnston, Executive Director / Directrice Générale au Projet Autochtone du Québec,

Jacinthe Roy, Directrice du développement philanthropique et des communications, Les Petits Frères,

Marina Boulos, Directrice générale/Executive Director, Chez Doris,

Benoit Robillard, Directeur - Dons annuels, Fondation de l'hôpital Douglas.

Quand :

Vendredi 13 novembre 2020 à midi

Visioconférence via zoom

À propos de l'AFP - section du Québec

L'Association des professionnels en philanthropie (AFP) est le plus grand regroupement de professionnels de la collecte de fonds dans le monde. L'AFP compte plus de 31 000 membres à l'international, dont près de 3 500 au Canada et 277 dans la section du Québec. L'AFP fait la promotion de l'importance et de la valeur de la philanthropie et permet aux personnes et aux organisations de pratiquer une collecte de fonds éthique et efficace.

