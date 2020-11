Le Canada fait un pas de plus vers la transition des parcs en filet dans les eaux côtières de la C.-B.





BURNABY, BC, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer et à fournir une solution réelle et concrète pour la transition des parcs en filet dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique. Un tel changement nécessite une coopération, une consultation, et un engagement, en étroite collaboration avec les communautés autochtones, les homologues provinciaux, et d'autres acteurs clés.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé que Terry Beech, secrétaire parlementaire de la Ministre et député de Burnaby-Nord ? Seymour, s'engagera aux côtés des Premières Nations de la Colombie-Britannique, de l'industrie de l'aquaculture, et des intervenants environnementaux dans le cadre de cette importante initiative. Les résultats de ces engagements seront présentés à la Ministre dans un rapport intérimaire ce printemps, afin d'éclairer ses décisions sur la voie à suivre.

Une collaboration étroite avec la Province de la Colombie-Britannique, les communautés autochtones, l'industrie, et les autres intervenants sera essentielle pour assurer une transition viable, économiquement réalisable et tenant compte des répercussions sociales.

Cette prochaine phase s'appuie sur les travaux déjà réalisés, notamment :

L'étude de 2019 sur l'État des technologies de salmoniculture, financée par le MPO en partenariat avec Technologies du développement durable Canada et la Province de la Colombie-Britannique. L'Étude a examiné quatre alternatives aux parcs en filet pour la production de saumons de taille commerciale.

et la Province de la Colombie-Britannique. L'Étude a examiné quatre alternatives aux parcs en filet pour la production de saumons de taille commerciale. Les travaux entrepris par l'Organe consultatif autochtone et multipartite sur l'aquaculture.

Le rapport du Comité sénatorial permanent des pêches et des océans, intitulé « Un océan de possibilités : L'aquaculture au Canada ».

». Le rapport définitif de décembre 2018 du Comité d'experts indépendant sur les sciences de l'aquaculture.

À mesure que nous avancerons, nous explorerons l'utilisation d'une approche de gestion par zone pour l'aquaculture, qui favorise la collaboration, tout en améliorant le partage de l'information, la planification collective, la gestion continue, et la prise de décision. Nous prendrons également en considération le Cadre de gestion des risques liés à l'aquaculture, actuellement mis au point par le MPO, qui est fondé sur l'approche de précaution et qui guide la gestion de l'aquaculture par le Ministère.

Le travail de transition sera complémentaire au plan de mise en oeuvre de la Politique du ministère concernant le saumon sauvage, qui est un plan d'action coordonné s'appuyant sur 13 années de travail guidé par la Politique concernant le saumon sauvage, en vue de protéger et de restaurer ces incroyables populations.

Citations

« Les Britanno-Colombiens et les Canadiens dans leur ensemble s'attendent à ce que notre gouvernement oeuvre en vue de faire croître notre économie océanique d'une manière durable et respectueuse de l'environnement, en répondant à la demande de nos produits de la mer d'élevage, tout en veillant à ce que les écosystèmes marins soient sains et que les populations de poissons sauvages soient protégées. Toutes les voix seront entendues pendant l'élaboration de cette importante initiative, et j'attends avec impatience les résultats de ces engagements alors que nous avançons ensemble dans cette transition. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je me réjouis de travailler en collaboration avec nos partenaires sur ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de l'aquaculture en Colombie-Britannique, et je veillerai à ce que toutes les voix soient entendues. Nous inviterons bientôt les parties intéressées à nous faire part de leurs points de vue sur ce que pourrait être une transition responsable vers un système de parcs en filet. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Burnaby-Nord - Seymour

Faits en bref

Le secteur de l'aquaculture fournit des produits canadiens sécuritaires et de qualité supérieure sur les marchés nationaux et internationaux.





C'est un élément clé de notre économie bleue ? l'économie axée sur des ressources océaniques durables ? qui représente environ 31,65 milliards de dollars par an dans le produit intérieur brut (PIB) du Canada , et qui emploie environ 300 000 Canadiens.





, et qui emploie environ 300 000 Canadiens. Le travail essentiel sur la transition sera effectué par les trois groupes de travail techniques de l'Organe consultatif autochtone et multipartite sur l'aquaculture, créé en juin 2019. Ces groupes sont composés de représentants de la Province de la Colombie-Britannique, de communautés autochtones, d'organisations environnementales, de l'industrie, de l'aquaculture, et d'autres intervenants clés, et se concentrent sur : les approches de gestion de l'aquaculture par zone, les technologies de production aquacole, et la santé des poissons.

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, et YouTube.

sur Twitter, Facebook, et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et bien plus au moyen de fils RSS. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous abonner, rendez-vous à l'adresse http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 13:30 et diffusé par :