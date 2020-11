La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada annonce sa nouvelle directrice générale





OTTAWA, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada est heureuse d'annoncer la nomination de Barbara Stead-Coyle au poste de Directrice générale de la Fondation. Elle prendra la direction le 16 novembre 2020.

Mme Stead-Coyne apporte avec elle 15 ans d'expérience dans le secteur des soins de santé à but non lucratif et a occupé des postes de direction dans les domaines de la collecte de fonds, de la planification et de la gestion stratégiques, des partenariats stratégiques et des relations avec les donateurs, les conseils d'administration et les gouvernements.

Plus récemment, Mme Stead-Coyle était PDG de Dystrophie musculaire Canada (MDC), où elle a dirigé une équipe nationale chargée de la mise en place de fonds, du développement de la recherche, de la prestation de programmes/services et de la défense d'intérêts. Elle était responsable de la restructuration transformationnelle qui a entraîné une augmentation des dépenses de mission, une réduction des coûts et une rationalisation des opérations à l'échelle nationale. L'accent qu'elle a mis sur le renforcement des capacités de recherche et l'intensification des activités de défenses d'intérêts ont permis au MDC de se faire entendre sur des questions cruciales, notamment la pénurie de médicaments, les essais cliniques et un soutien accru à la communauté du MDC. Elle a également siégé au conseil d'administration de la Coalition canadienne des organismes bénévoles en santé et au comité consultatif des patients des Instituts de recherche en santé du Canada.

Mme Stead-Coyle était auparavant vice-présidente nationale du développement annuel de la Société canadienne du cancer (SCC), où elle a travaillé à la normalisation et à l'harmonisation de leur portefeuille de recettes annuelles de 50 millions de dollars, dont le Relais pour la vie, la réponse directe, les événements spéciaux et la célèbre Campagne de la Jonquille. Elle a occupé des postes de directrice générale à la division de la Nouvelle-Écosse de la SCC, qui a obtenu la note de 4 étoiles de Charity Intelligence, et à la fondation de l'hôpital régional du Cap-Breton. Alors qu'elle travaillait pour la division néo-écossaise de SCC, elle a mené avec succès une campagne pour l'interdiction du tabac aromatisé, y compris le menthol, faisant de la Nouvelle-Écosse la première juridiction au monde à introduire une telle législation progressiste.

Leader dynamique, sympathique et inspirante, dotée d'un style de gestion collaboratif et d'une véritable passion pour les arts, Mme Stead-Coyle est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en musique (voix) de l'Université McGill et s'est produite comme chanteuse et actrice professionnelle pendant plusieurs années.

L'expérience de Mme Stead-Coyle en matière de leadership est chaleureusement accueillie. «?Barbara apporte une vaste expérience de PDG à la tête de transformations stratégiques au niveau national et régional, ainsi qu'un fort impact sur la collecte de fonds. Nous nous réjouissons de cette expérience combinée et de son approche engageante, compte tenu de son intérêt profondément ancré dans le soutien des arts et de la vision du Musée des beaux-arts du Canada?», déclare la présidente du conseil d'administration de la Fondation, Ann Bowman.

«?Nous souhaitons la bienvenue à Barbara Stead-Coyle au Musée des beaux-arts du Canada à un moment charnière de son histoire. Alors que nous nous lançons dans notre tout premier plan stratégique, nous savons qu'elle nous aidera à atteindre certains de nos objectifs les plus importants, notamment l'accroissement de la diversité, l'engagement dans notre communauté et le partage des arts visuels ici dans la région de la capitale nationale et dans tout le pays?», a déclaré la directrice et chef de la direction du Musée des beaux-arts du Canada, Mme Sasha Suda.

Fondée en 1997, la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada est un organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif. Composée d'un conseil d'administration bénévole, sa mission principale est de cultiver le soutien au Canada et à l'étranger, de réunir des capitaux et de gérer et de faire fructifier une dotation au profit du Musée des beaux-arts du Canada. La Fondation bénéficie du soutien de l'initiative des Mécènes distingués, lancée en 2005. Grâce à leur soutien financier et à leurs dons, les mécènes, originaires de toutes les régions du Canada, contribuent aux collections et aux expositions du Musée. En 2009, la Fondation a lancé les American Friends of the National Gallery of Canada pour faciliter le soutien des mécènes vivant aux États-Unis.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

