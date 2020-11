Budget de la Ville de Montréal : La Chambre applaudit le gel des taxes municipales en 2020-2021





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du budget de la Ville de Montréal présenté aujourd'hui par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président du comité exécutif et responsable des finances, Benoit Dorais.

« La Ville de Montréal fait face à un défi budgétaire très exigeant. Les responsabilités en matière de services municipaux ne diminuent pas en période de pandémie. Elle subit en même temps des pressions immenses pour contribuer à la relance économique, aider les plus vulnérables qui sont touchés par la crise et compenser les pertes de revenus des organisations qui relèvent d'elle. Tout cela alors qu'elle doit composer avec un effritement de ses propres revenus. Heureusement que les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé une aide d'urgence pour les municipalités. Rappelons-le, la Ville ne peut pas planifier de déficit budgétaire pour financer son budget d'exploitation », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre avait insisté pour que la Ville n'augmente pas le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises au-delà de l'inflation durant cette période très difficile. Nous applaudissons la décision de la Ville d'aller plus loin et de geler le compte de taxes pour l'année 2020-2021. Le défi durant la prochaine année sera de préserver la qualité des services municipaux, tout en maintenant un environnement d'affaires prévisible, sans alourdir le fardeau fiscal ou le fardeau réglementaire des entreprises », a ajouté M. Leblanc.

« Nous saluons également l'engagement de la Ville de soutenir la relance de la métropole et de son centre-ville, malgré ses moyens limités. Le mouvement Relançons MTL, lancé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a permis de cibler plusieurs actions essentielles pour soutenir la trame commerciale et les secteurs économiques de la métropole particulièrement touchés par la crise. Il faudra une intervention de tous les ordres de gouvernement pour réussir la relance », a conclu Michel Leblanc.

