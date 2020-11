NorthShore University HealthSystem adopte la plateforme d'intelligence artificielle révolutionnaire intelliMammotm de densitas® pour le dépistage de précision du cancer du sein





HALIFAX (N.-É.), le 12 novembre 2020 /CNW/ - Densitas® Inc., un fournisseur de premier plan de technologies d'IA pour la mammographie numérique et le dépistage du cancer du sein, a annoncé aujourd'hui que NorthShore University HealthSystem (NorthShore) déploiera la plateforme intelliMammotm de densitas® dans ses installations de mammographie. Grâce à ce déploiement, la densité mammaire, la qualité des images cliniques et les évaluations des risques de cancer du sein seront générées automatiquement pour chaque mammographie prise dans tout le système.

NorthShore est un système intégré de prestation de soins de santé primé qui a toujours été classé parmi les 15 meilleurs hôpitaux d'enseignement aux États-Unis et est largement reconnu comme un chef de file dans la mise en oeuvre de technologies novatrices. Établi à Evanston, en Illinois, NorthShore compte quatre hôpitaux - Evanston, Glenbrook, Highland Park et Skokie - et un groupe de 900 médecins multispécialités, le NorthShore Medical Group, qui compte 130 lieux dans l'aire métropolitaine de Chicago. NorthShore est un chef de file en informatique médicale et en technologie de l'information de pointe. En 2003, le système de santé a été l'un des premiers du pays à mettre en oeuvre avec succès un système de dossier médical électronique dans tout le réseau, avec des avantages démontrables sur le plan de la qualité, de la sécurité, de l'efficacité et de la prestation des services.

« La mammographie est largement reconnue comme le meilleur outil de première ligne disponible pour la détection et le traitement précoces du cancer du sein, mais sa sensibilité peut être affectée par la densité mammaire et la qualité de l'image clinique », a déclaré Georgia Spear, docteur en médecine, chef de l'imagerie du sein à NorthShore, qui a contribué à faire adopter la loi de l'Illinois sur la notification de la densité mammaire. « Les femmes doivent avoir accès à un dépistage personnalisé du cancer du sein fondé sur une imagerie de haute qualité. L'introduction d'intelliMammotm de densitas® dans notre pratique de mammographie soutient notre engagement à fournir à nos patients les soins de la meilleure qualité avec les technologies les plus novatrices disponibles. »

« Nous sommes honorés que les solutions de Densitas fassent partie de la solide culture d'innovation de NorthShore », a déclaré Mo Abdolell, président-directeur général de Densitas®. « Nous sommes ravis que le Dr Spear, chef de file de la mobilisation des patientes et ardente partisane du dépistage du cancer du sein, soit un conseiller clinique. L'adoption d'intelliMammotm de densitas® par NorthShore marque une étape importante dans notre expansion sur le marché américain, à un moment où la gestion des patients et des processus est particulièrement difficile en raison de la COVID-19. La réaction globale a été que intelliMammotm de densitas® représente une innovation de rupture rare en mammographie de dépistage. »

intelliMammotm de densitas® est une plateforme d'IA révolutionnaire comprenant densitas® qualityaitm, densitas® densityaitm et densitas® riskaitm, qui fournit une solution complète de gestion des patients et des processus lors des mammographies de dépistage. intelliMammotm de densitas® fournit des évaluations de la qualité des images cliniques, de la densité mammaire et des risques de cancer qui sont accessibles à la demande par les radiologistes et les technologues en radiologie, et par l'intermédiaire d'une plateforme Web d'analyse intégrée pour les gestionnaires de l'imagerie diagnostique, les technologues au contrôle de la qualité et les administrateurs du système de santé. L'équipe de Densitas® se consacre à la création de solutions de pointe en matière d'IA pour le dépistage du cancer du sein dans le monde, et à l'amélioration des soins aux patients.

densityaitm de densitas® génère des évaluations automatisées et reproductibles de façon fiable de la densité mammaire, à partir de mammographies à usage clinique standard qui correspondent à l'échelle de classification de la densité BI-RADS® 5e édition de l'ACR.

qualityaitm de densitas® produit une évaluation automatisée et normalisée de la qualité des images cliniques, conforme au programme MQSA EQUIP de la FDA.

riskaitm de densitas® fournit une évaluation rapide et automatisée des risques de cancer du sein fondée sur des caractéristiques dérivées de l'image; les résultats sont reproductibles de façon fiable et moins enclins à la partialité.

Densitas® est un chef de file mondial dans les solutions d'intelligence artificielle pour la mammographie et le dépistage du cancer du sein, conçues pour réduire les coûts des soins de santé et accroître la qualité et la pertinence des soins. Densitas® conçoit des solutions qui s'harmonisent avec les modèles de prestation de soins fondés sur la valeur, en mettant l'accent sur la santé mammaire de précision, la qualité des mammographies, l'efficacité des flux de travail, les normes nationales de rapport sur les mammographies, la conformité à MQSA EQUIP de la FDA et la formation des technologues en radiologie.

www.densitas.health

