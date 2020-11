Nexign présente sa solution Instant BSS qui vise à accélérer le lancement de nouvelles entreprises mobiles





(Evénement virtuel AfricaCom)-- Nexign (une division de ICS Holding LLC), fournisseur de premier plan de plateformes de systèmes de soutien aux entreprises (BSS) et de l'Internet des Objets (IdO), a annoncé aujourd'hui avoir élargi son portefeuille de produits avec un nouveau modèle commercial orienté solutions - Nexign Instant BSS. Il s'agit d'un programme pré-intégré bien défini, incluant un stack BSS couvrant les services mobiles prépayés et les meilleures pratiques d'exécution de projets et de support. Cette solution permet aux prestataires de services de communication (CSP) d'accélérer le processus de prise de décision et de lancer une nouvelle entreprise en l'espace de quatre mois.

La solution Nexign Instant BSS vise à répondre aux exigences du marché en évolution rapide avec une solution de facturation légère facilement extensible qui permet de lancer rapidement des sociétés de télécommunications mobiles. La solution offre également aux prestataires de services de communication l'occasion de développer leur activité sur des bases solides, en vue d'une nouvelle expansion.

" Nexign Instant BSS permet aux prestataires de services de communication et aux opérateurs de téléphonie mobile virtuels (MVNO) de taille moyenne de lancer rapidement des services mobiles sans la complexité grandissante des systèmes de soutien aux entreprises (BSS). Ceci permet aux opérateurs d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires selon l'évolution de l'activité commerciale. La solution a été créée sur la base des 28 années d'expérience que possède Nexign dans le domaine des projets de transformation de tailles et complexités multiples. Alors que les prestataires de services de communication sont souvent contraints de choisir entre une transformation généralisée et un lancement rapide, nous sommes prêts à partager nos meilleures pratiques avec les clients pour les aider à simplifier la mise en oeuvre de leurs projets et à accélérer la croissance de leur société," a déclaré Andrey Gulidin, directeur commercial de Nexign.

Nexign Instant BSS réduit la durée du processus de prise de décision en offrant aux prestataires de services de communication une compréhension approfondie de la portée du projet et de son calendrier. Hormis les capacités technologiques, les clients de Nexign bénéficient de l'accès à une base de connaissances exhaustive, y compris la méthodologie de gestion de projets transparente et les options d'extension des solutions. En aidant les prestataires de services de communication à accéder à la véritable propriété du produit, à éviter l'enfermement propriétaire et à enrichir la solution en fonction de leurs besoins, la solution permet une exécution rapide et efficace des projets.

"La solution Instant BSS de Nexign peut aider les prestataires de services de communication à accélérer leur développement et leur commercialisation - des éléments clé de l'amélioration de la compétitivité, notamment sur les marchés émergents. L'architecture ouverte et la mise en service transparente de Nexign Instant BSS offrent aux prestataires de services de communication la flexibilité de gestion et d'entretien de la solution, en interne ou en externe. Cette adaptabilité, ainsi que la capacité d'adapter la solution en fonction de l'environnement commercial en rapide évolution, constituera un facteur de considération majeur pour les prestataires de services de communication et MVNO," a déclaré John Abraham, analyste principal chez Analysys Mason.

Visitez le stand virtuel de Nexign dans le cadre de l'événement AfricaCom, du 9 au 12 novembre 2020, pour de plus amples informations au sujet des produits et services de la société.

À propos de Nexign

Nexign, entité de la société à responsabilité limitée Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding) et grand fournisseur de plateforme des systèmes de soutien aux entreprises (BSS) et de l'Internet des Objets (IdO), fournit des solutions pragmatiques et à forte valeur ajoutée centrées sur le coût global de possession pour ses clients depuis 1992.

Nexign accélère la transformation des fournisseurs de services de communication en fournisseurs de services numériques grâce à l'excellence technique et à des produits et services agiles qui facilitent la diversification des sources de revenus.

Nexign, qui a son siège à Saint Pétersbourg, emploie 1.800 collaborateurs en Russie, dans la Communauté d'États indépendants, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans la région LATAM.

Veuillez visiter le site Web de la société et suivez Nexign sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

