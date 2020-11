Le Salon du livre de Montréal 2020 s'ouvre aujourd'hui et lance le nouveau mouvement #Àlivreouvert!





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que la 43e édition du Salon du livre de Montréal (SLM) s'ouvre au monde! Jusqu'au 15 novembre prochain, le SLM se vivra en direct de son site Web : 500 activités avec plus de 530 auteur·rice·s et illustrateur·rice·s sont prévues. Pour l'occasion, le SLM lance également aujourd'hui le tout nouveau mouvement #Àlivreouvert sur les réseaux sociaux, afin que tou·te·s puissent participer à la fête et à la célébration du livre et de la lecture!

« Cette année, le Salon est ouvert au monde et nous invitons les lecteur·rice·s de partout à participer et à partager un livre qui a marqué leur vie ou leur confinement, dit Olivier Gougeon, directeur général du Salon. Créons des discussions autour des livres qui ont eu un impact dans nos vies, les livres qui nous ont inspirés et qui resteront à jamais gravés en nous; partageons les livres que nous voulons lire ou relire et ceux que nous aimerions faire lire. »

De nombreuses personnalités publiques prennent part à #Àlivreouvert sur leurs plateformes. Propageons l'amour de la lecture tous ensemble et rendons ce mouvement viral!

Pour participer

Partage d'une photo avec un livre marquant sous les yeux (comme un couvre-visage!) sur Facebook ou Instagram Identification de deux ami·e·s Identification du compte du SLM et des mots-clics #Àlivreouvert et #slm2020

Rendez-vous dès maintenant au salondulivredemontreal.com pour découvrir toute la programmation et pour participer à cette grande fête du livre et de la lecture!

