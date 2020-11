Hospitality Challenge : Soutenir les talents de l'Hospitalité de demain





LAUSANNE, Switzerland, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- En juin 2020, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Sommet Education annonçaient le lancement du Hospitality Challenge pour but d'accélérer la reprise du secteur du tourisme. L'initiative a reçu près de 600 candidatures du monde entier. Les 30 finalistes recevront une bourse d'études complète pour suivre différents programmes au sein des institutions de Sommet Education : Institut de Hautes Etudes de Glion, Les Roches et École Ducasse.

Trois projets entrepreneuriaux seront sélectionnés parmi les 30 gagnants. Pour soutenir leur développement, ces projets seront financés par Eurazeo, groupe d'investissement mondial de premier plan dont Sommet Education est une société de portefeuille.

Sur les 600 candidatures, environ 40 % ont été soumises par l'Amérique, l'Europe (30 %), l'Afrique et le Moyen-Orient (tous deux 20 %), puis l'Asie et le Pacifique (10 %).

L'humain et la planète au premier plan

Le Hospitality Challenge s'articule autour de quatre catégories. La catégorie Hôtels et activités liées à l'hôtellerie a été la plus populaire, correspondant à environ 40 % des propositions, suivie par la catégorie Voyages, biens et services de luxe (35 %), puis la catégorie Restauration (15 %), et enfin la catégorie Développement hôtelier (10 %). La répartition des différentes catégories montre un intérêt fort pour améliorer la dimension opérationnelle des hôtels à travers leur impact social, avec de nombreux projets visant à réduire le chômage et à optimiser la gestion du personnel hôtelier.

Près de 50 % des projets répondent à l'objectif 8 de développement durable - travail décent et croissance économique.

Annonce des 3 projets lauréats en mars 2021

L'OMT et Sommet Education tiennent à remercier tous les participants pour leur contribution au Hospitality Challenge, et félicitent les 30 finalistes sélectionnés.

Le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili souligne "Le tourisme de demain doit ouvrir les portes à de nouvelles idées, de nouvelles voix ainsi qu'à toute la diversité que le secteur peut offrir. Ce concours met en lumière à l'échelle mondiale ce que le tourisme et l'hospitalité ont de meilleur à offrir. Il montre comment à travers le monde les innovateurs du monde entier peuvent aider le tourisme, l'hospitalité et les voyages à placer le développement durable au premier plan et apporter du changement positif pour tous".

Benoît-Etienne Domenget, CEO de Sommet Education, ajoute : "Nous sommes ravis d'accueillir l'année prochaine une telle diversité de talents au sein de nos institutions. La variété des parcours et des profils sera source de créativité et apportera des perspectives nouvelles à tous".

Plus d'informations sur les gagnants ici.

