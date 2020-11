Ivanhoé Cambridge déploie un système de gestion virtuelle de files d'attente dans ses centres commerciaux au Canada





La technologie offrira une expérience de magasinage améliorée et sécuritaire



MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but d'offrir un environnement de magasinage des plus sécuritaire et d'optimiser l'expérience dans ses centres commerciaux durant la période des fêtes, Ivanhoé Cambridge déploie un système de gestion virtuelle des files d'attente dans ses centres commerciaux au Canada. La technologie sera également offerte gratuitement aux locataires d'Ivanhoé Cambridge qui souhaiteront s'en prémunir.

« La santé et la sécurité de nos locataires, clients et visiteurs sont notre priorité », indique Nathalie Palladitcheff, Présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge. « Notre système de gestion virtuelle des files d'attente offrira une solution clé en main à nos clients et nos locataires pour minimiser l'attente, tout en permettant de mieux planifier le temps de magasinage dans le plus grand respect des mesures de santé et de sécurité ».

Une technologie innovante au service des consommateurs

Il sera possible pour le client de réserver la plage horaire de sa prochaine visite chez un détaillant participant, depuis la maison, en accédant au système de gestion virtuelle des files d'attente via les sites web des centres commerciaux d'Ivanhoé Cambridge. Une fois rendus dans le centre commercial, les visiteurs pourront utiliser le système grâce aux Codes QR affichés chez les détaillants participants. Ils pourront ainsi réserver les plages horaires disponibles et obtenir des mises à jour via SMS de l'évolution de la file d'attente virtuelle d'un commerce ou d'un service offert par le centre commercial.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé?Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé?Cambridge s'associe à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1?000 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 64?G$?CA au 31?décembre?2019. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.

