La 5e édition du e-colloque du centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys ouvre ses portes aux spécialistes de l'éducation du réseau public Québécois

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est heureux d'annoncer l'ouverture des inscriptions de la 5e édition de son E-colloque, maintenant 100 % virtuel, où les spécialistes de l'éducation des centres de services scolaires sont attendus.

UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS LES centres de services

Le 4 décembre prochain, les enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques, professionnelles et professionnels en éducation, de même que les étudiantes et étudiants en enseignement1 seront réunis virtuellement sous le thème « Citoyenneté numérique ». Plus d'un millier de participants sont attendus pour ce colloque où seront présentés près de 50 ateliers.

« Reconnu pour notre dynamisme et nos innovations technologiques, nous sommes heureux de souligner cette 5e édition en invitant les passionnés de l'éducation des différents centres de services scolaires du Québec à participer à l'événement qui s'annonce mémorable », déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB.

« Grâce à la collaboration de nos partenaires et de membres du personnel du CSSMB, nous mettrons en lumière les enjeux actuels et discuterons des avenues possibles. Plus que jamais, nous devons nous attarder à bien comprendre les nouvelles réalités de l'enseignement à l'ère du numérique », mentionne Richard Guillemette, directeur général adjoint et responsable du E-colloque.

Créé pour soutenir les professionnels de l'éducation, l'E-colloque est un formidable forum d'échange pour ceux et celles qui viennent en aide aux élèves qui doivent apprendre dans un contexte où la technologie est omniprésente. Sports électroniques, fausses nouvelles, interactivité... voilà quelques sujets qui seront abordés et démystifiés.

DES CONFÉRENCIERS DE RENOM

Plus de 10 conférenciers seront présents sur une chaîne en continu, notamment :

Marius Bourgeoys

Faiseurs de possible dans l'école d'aujourd'hui

Simon Collin

L'éducation à la citoyenneté à l'ère du numérique : quelques balises conceptuelles et implications pédagogiques

Benoit Petit

Entretenir la flamme ou éteindre des feux?

INSCRIPTION

Programmation et inscription

Places limitées

4 décembre 2020

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 500 employés dédiés à la réussite de 72 000 élèves issus de 165 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, ce qui le classe au premier rang du réseau public francophone au Québec.

_____________ 1 Inscrits sur la liste de suppléance du CSSMB

