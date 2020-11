Moody's Analytics annonce les dates et le programme de sa conférence Synergy





Moody's Analytics a le plaisir d'annoncer Synergy 2020, une réinterprétation virtuelle de nos conférences annuelles emblématiques. Chacune des trois journées de l'événement portera sur une région différente et sera caractérisée par un ensemble de présentations internationales et locales auxquelles participeront des experts de Moody's Analytics et d'éminents invités du secteur.

» Amériques : mardi 17 novembre

» EMEA : jeudi 19 novembre

» APAC : mardi 24 novembre

Trois thèmes clés sont abordés dans le programme de ces événements :

» Gérer les risques de crédit émergents pendant et après le climat d'incertitude actuel

» Mettre en place des processus décisionnels solides et viables

» Créer des perspectives commerciales à partir de données

Moody's Analytics se développe, tout comme le nombre de sujets que nous sommes en mesure de traiter. Synergy 2020 prévoit pour les participants des filières spécialisées axées sur le crédit commercial et l'immobilier commercial, avec la participation de Moody's Analytics et d'experts du secteur.

L'événement Amériques comprend plusieurs sessions sur le risque climatique. Emilie Mazzacurati, fondatrice et PDG de Four Twenty Seven, se joindra à Jing Zhang, responsable de la recherche sur les solutions de risque d'entreprise chez Moody's Analytics, et à d'autres personnes pour analyser les répercussions du risque climatique sur les rapports financiers et les processus de pertes de crédit prévues.

Pour aborder plus en détail le risque climatique, l'événement EMEA proposera une session portant sur la manière de s'orienter vers le financement durable et les questions de risque climatique pour les investissements futurs et la gestion des risques. Emilie Beral, directrice exécutive de V.E, une filiale de Moody's, dressera un aperçu des défis de l'évaluation ESG pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Notre événement APAC prévoit une session avec Piyush Gupta, PDG et directeur de la DBS Bank de Singapour. M. Gupta expliquera comment les banques de la région s'adaptent pour prospérer face aux changements rapides. Outre cette présentation principale, David Thomas, chef du groupe des risques de la CIMB, et David Hamilton, directeur général de Moody's Analytics, tiendront une discussion informelle sur les outils et stratégies utiles pour une meilleure analyse des décisions en matière de risque de crédit.

L'économiste en chef de Moody's Analytics, Mark Zandi, sera le conférencier principal lors de ces trois événements. En se basant sur les résultats de l'élection présidentielle américaine, M. Zandi présentera ses perspectives économiques sur le plan international et pour chaque région ; pour notre événement APAC, il sera assisté par Steve Cochrane, économiste en chef de Moody's Analytics.

« Nous organisons les événements Synergy en vue de partager de nouvelles stratégies pour faire face à la pandémie, et d'anticiper la manière dont les changements induits par la pandémie pourraient se répercuter sur l'environnement post-pandémique », a déclaré Steve Tulenko, président de Moody's Analytics. « Nous sommes impatients de réunir les clients de Moody's afin de les aider à prendre des décisions plus judicieuses dans cet environnement difficile. »

Inscrivez-vous à un ou plusieurs événements Synergy en cliquant ici.

