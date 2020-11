Le Data Exchange : un accélérateur de l'économie de la donnée selon Eckerson Group





Dawex, leader technologique de plateforme d'échange de données, est mis en avant dans le dernier rapport d'Eckerson Group Intitulé « The Rise of Data Exchanges - Frictionless Integration of Third-Party Data » (L'essor des échanges de données - l'intégration sans friction des données de tiers). Ce cabinet mondial de conseil spécialisé dans les data analytics revoit les fondamentaux du data exchange, et comment sa mise en oeuvre par les organisations facilite la circulation et la commercialisation des data, en supprimant « les frictions liées à la recherche, l'acquisition et l'intégration des données ».

Eckerson Group met l'accent sur la relation et l'engagement entre les fournisseurs et les acquéreurs de données selon trois types d'échanges : l'échange de données «peer-to-peer», le data exchange privé et la place de marché de données. Selon le rapport, la solution idéale doit répondre aux besoins des trois modes énoncés.

La technologie Dawex Data Exchange est l'une des seules à couvrir l'ensemble de ces échanges, et à offrir des fonctionnalités aussi sophistiquées. Ces fonctionnalités permettent aux organisations publiques et privées d'orchestrer la circulation des données, de les sourcer, les distribuer et les échanger en toute sécurité et dans le respect des réglementations en vigueur.

« Les échanges de données apparaissent comme un élément clé de la data economy », déclare Wayne Eckerson, Président du groupe Eckerson. « En facilitant la mise en relation entre fournisseurs et acquéreurs de données grâce à une expérience unique, le Data Exchange crée un environnement optimal pour répondre aux besoins grandissants de données des organisations numériques. Les entreprises, publiques et privées, doivent comprendre cette nouvelle dynamique et se préparer en conséquence ».

Le Forum Économique Mondial a posé un jalon important en juin 2020 en distinguant Dawex comme « Technology Pioneer » et en nommant l'entreprise au Global Future Council Data Policy. Le Forum a ainsi confirmé le rôle important que joue le Data Exchange pour l'économie de la donnée. Aujourd'hui, le rapport Eckerson positionne à nouveau le Data Exchange et les places de marché de données comme un atout commercial essentiel aux organisations toujours insatiables de plus de data.

« Le marché et ses observateurs ont une compréhension de plus en plus affûtée du Data Exchange, et nous en sommes ravis », déclare Laurent Lafaye, co-CEO de Dawex. « L'évaluation sophistiquée des places de marché de données et les standards de Data Exchange tels qu'ils sont exprimés dans le rapport Eckerson reflètent le haut niveau d'exigence que nous nous sommes fixés chez Dawex. »

« L'échange de données et les places marchés de données sont désormais en tête de l'ordre du jour d'un nombre croissant d'entreprises, d'institutions publiques et de gouvernements dans le monde entier. Il est enthousiasmant de voir les initiatives et les cadres d'échange de données se multiplier : du groupe de travail sur la politique des données du Forum économique mondial, à la Data Exchange Association (DXA) et à l'émergence du Japan Data Exchange (JDEX). Dawex a anticipé ces tendances, qui exigent désormais une définition plus normalisée des intermédiaires de transactions de données. La vision bien articulée du rapport Eckerson sur ce qu'est l'échange de données et ce qui est en jeu, contribue directement à cette importante conversation » conclut Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex.

Cliquez ici pour télécharger le rapport Eckerson.

A propos de Dawex

Dawex, leader technologique de plateforme d'échange de données et opérateur de la plus grande place de marché de données, permet aux entreprises et organisations d'orchestrer la circulation des données en sourçant et échangeant des données en toute sécurité et dans le respect des réglementations en vigueur. Aujourd'hui, plus de 12 000 entreprises dans plus de 20 secteurs font confiance aux solutions Dawex Global Data Marketplace et Data Exchange Platform pour élaborer leur stratégie d'échange de données. En 2020, Dawex est reconnu "Technology Pioneer" par le Forum Économique Mondial. Créée en 2015, Dawex est une société internationale dont le siège social est basé en France, avec des bureaux à Paris, Lyon et Montréal et qui se développe rapidement en Asie et au Moyen Orient. www.dawex.com/fr

