La nouvelle technologie de préfabrication du groupe Mhome vole la vedette lors de la 19e édition de la China Housing Expo





PEKIN, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe Mhome (000667.SZ), un important promoteur immobilier chinois, dont le siège social se trouve à Wuhan, a été le centre d'attention de la récente 19e exposition internationale de l'industrie du logement et des produits et équipements de l'industrialisation du bâtiment en Chine (« China Housing Expo »), alors qu'il dévoilait ses derniers produits et services de construction préfabriquée, qui comprenaient un nouveau système révolutionnaire de technologie de mur de cisaillement en composite et une usine intelligente.

En tant que premier promoteur de logements intelligents de l'industrie à réaliser des maisons préfabriquées, les prouesses continues du groupe Mhome contribuent à la progression de l'industrie vers des développements de construction de haute qualité et respectueuses de l'environnement.

« L'industrie chinoise de la construction est confrontée à l'augmentation du coût de la main-d'oeuvre, à des pratiques inefficaces, à des effets néfastes sur l'environnement et à une mauvaise coordination entre les différents services. En conséquence, les bâtiments préfabriqués sont de plus en plus populaires et les constructions écologiques sont le principal objectif des futurs développements. La fabrication de logements intelligents soutient les pratiques durables et favorise un développement positif dans l'industrie de la construction », a déclaré He Fei, PDG du groupe MHome.

La technologie de mur de cisaillement composite du groupe Mhome est composée de deux dalles de béton armé préfabriquées qui sont reliées par des fermes pour former un panneau mural avec une cavité centrale, qui est ensuite formée avec du béton après l'installation des panneaux. Ce type d'isolation « en sandwich » permet une construction pratique, offre une excellente résistance aux tremblements de terre et une bonne étanchéité, garantissant ainsi des projets de construction rapides, de haute qualité et à faible coût, plus durables et viables.

Le développeur a également présenté une usine intelligente en 3D à l'échelle, où les visiteurs ont pu voir de l'intérieur la conception, la production, le transport et la construction de composants de préfabrication à commande numérique.

Le modèle unique de fabrication intégrée de logements intelligents du groupe Mhome s'inscrit dans le cadre de sa politique commerciale de « haute satisfaction, faible coût, rapidité, faibles marges bénéficiaires, opérations à grande échelle et services divers », avec le système de technologie du mur de cisaillement composite comme produit principal. La solution de logement complète du groupe Mhome améliore l'efficacité de toute la chaîne de fabrication, de la planification et de la conception à l'enregistrement.

Au-delà de son modèle intégré, le développeur a fait des progrès significatifs dans le domaine de la numérisation. Le groupe Mhome a construit une plate-forme innovante de gestion cloud intelligente avec la technologie BIM, qui permet au développeur de superviser et de gérer l'ensemble du processus de construction de la préfabrication. De plus, la diffusion d'informations en temps réel améliore la transparence des processus, permet une production allégée, garantit un approvisionnement précis et un entreposage optimisé, fournit un support numérique pour l'expansion de la construction préfabriquée et, enfin, réalise la mission de Mhome Group qui consiste à permettre à un plus grand nombre de personnes de vivre une vie meilleure grâce à des logements magnifiques, faciles à utiliser et abordables.

À propos de Mhome Group

Créé en 1989, le groupe Mhome est un promoteur de propriétés résidentielles et urbaines et un fournisseur de services de construction urbaine et rurale. Basée à Wuhan, en Chine, Mhome est une société cotée en bourse qui est très présente dans de nombreux secteurs, notamment la fabrication de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

À propos de China Housing Expo

La 19e édition de la China Housing Expo s'est tenue du 5 au 7 novembre au Centre d'exposition international chinois de Pékin. Organisée chaque année, la China Housing Expo encourage la transformation, la modernisation et le développement durable du secteur de la construction en Chine.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 10:23 et diffusé par :