Norwegian Cruise Line lance une série documentaire EMBARK - The Series

- Ces docuséries permettront au public de suivre pas à pas le retour à la croisière de NCL



- Le premier épisode de ces séries sera un concert exclusif de renommée internationale The Choir of Man

- Le premier épisode sera mis en ligne sur le site EMBARK ? The Series le 20 novembre pour le public français

PARIS, le 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line annonce aujourd'hui le lancement de ses docuséries EMBARK ? The Series et invite le public à découvrir sa marque et à suivre pas à pas la reprise de ses activités !

La série documentaire démarre avec deux épisodes thématiques EMBARK NCL Spotlight Series qui mettront en lumière les divertissements emblématiques de la compagnie. Le premier invitera les téléspectateurs au coeur de l'historique West End Garrick Theatre de Londres pour une soirée spéciale qui réunira The Choir of Man pour la première fois depuis de nombreux mois. L'épisode fera la part belle aux chansons favorites des spectateurs et lèvera le voile sur les backstages et donnera la parole à ces artistes talentueux qui restent optimistes durant cette période si particulière.

Très apprécié pour sa danse énergique, sa musique live et sa mise en scène, The Choir of Man est une expérience immersive dans un authentique pub anglais mettant en lumière des hommes ordinaires qui revisitent des tubes internationaux. Situé dans un pub traditionnel de quartier, le spectacle valorise l'importance du lien communautaire et humain à travers une série de chansons.

« Le divertissement nous unit et nous permet d'oublier nos soucis, même si ce n'est que pour une courte période », a déclaré Richard Ambrose, senior vice president of entertainment and cruise programming chez Norwegian Cruise Line. « Nous avons toujours été les défenseurs de la communauté du divertissement et nous nous engageons à offrir des performances d'une très haute qualité à nos passagers. Bien que les théâtres soient fermés et que les rassemblements soient limités, nous voulons soutenir nos collègues interprètes tout en communiquant avec nos clients. En fin de compte, nous sommes tous dans le même bateau et c'est pourquoi nous persévérerons. »

Produit et réalisé par Nic Doodson, l'un des esprits créatifs de The Choir of Man, ce premier épisode de près de 40 minutes sera disponible sur www.ncl.com/embark à compter du vendredi 20 novembre pour le public français.

« La famille 'The Choir of Man' et moi-même avons été absolument ravis lorsque NCL nous a demandé de nous réunir pour créer une représentation exclusive du spectacle dont les invités pourraient profiter de chez eux, jusqu'à ce qu'ils aient la chance de naviguer à nouveau », a déclaré Nic Doodson. « Le monde du théâtre a eu une année particulièrement difficile, alors cette occasion de chanter, danser et se produire à nouveau ensemble a généré un sentiment incroyable. J'espère que l'énergie positive se ressentira fortement dans cet épisode et inspirera ceux qui regardent vers l'avenir et des jours meilleurs. Les acteurs ont apprécié cette opportunité de se reconnecter avec le public, et ont plus que jamais hâte de recevoir à nouveau des invités dans notre pub, sur terre, en mer ou partout où les gens aiment se retrouver avec leurs proches. »

Des détails sur la suite du docusérie EMBARK ? The Series seront partagés dans les semaines à venir.

