Des enseignants canadiens, récipiendaires de médailles prestigieuses pour leurs réalisations dans le domaine de la culture géographique





OTTAWA, le 12 nov. 2020 /CNW/ - La Société géographique royale du Canada a décerné des médailles à deux enseignants canadiens exceptionnels aujourd'hui. Lisa (Diz) Glithero a reçu la médaille Alex Trebek pour l'excellence en géographie et Peter Cameron, la médaille de l'innovation en enseignement de la géographie.

Lisa sera la 20e récipiendaire de la médaille Alex Trebek pour l'excellence en géographie depuis sa création en 2000. Cette médaille a été créée pour souligner les contributions importantes d'un individu liées à la géographie au Canada. Durant les 20 dernières années, Lisa a travaillé en tant qu'éducatrice, se spécialisant dans l'implication des jeunes, des enseignants, des organismes, des collectivités et du public canadien sur les enjeux touchant les océans, le climat, l'apprentissage du développement durable et l'action collective. Dans son rôle à titre de coordonnatrice nationale pour la Coalition canadienne de la connaissance de l'océan, Lisa a mené une initiative de recherche collaborative pour mettre sur pied une stratégie nationale de rayonnement sur les océans pour le Canada. Au cours de sa carrière, elle a témoigné de sa passion pour le progrès de la culture géographique pour tous les Canadiens.

Peter Cameron sera le 8e récipiendaire de la médaille de l'innovation en enseignement de la géographie. Cette médaille, établie en 2013, est octroyée à un enseignant qui est allé au-delà de ses devoirs pour stimuler l'engagement en matière de géographie et enrichir la culture géographique de ses élèves. En ses 25 ans en tant qu'enseignant, Peter a donné vie à un sentiment d'aventure et d'exploration qu'il a transmis à ses élèves et il leur a fait voir leur capacité à améliorer concrètement le monde. Peter et ses élèves ont mené de nombreuses initiatives qui ont dépassé les murs de la classe, notamment « Junior Water Walkers ». Cette initiative honore l'aînée Anishinaabe et la marcheuse d'eau Josephine Mandamin, qui a marché autour des Grands Lacs, répandant la sensibilisation sur la nécessité de protéger et respecter l'eau. Jusqu'à présent, plus de 200 classes se sont jointes à Peter et ses élèves dans cette initiative.

« Les médailles d'Éducation géographique canadiennes soulignent des enseignants-défenseurs de la géographie qui ont apporté des contributions exceptionnelles à l'enseignement et l'apprentissage de la discipline, soutient Paul VanZant, président d'Éducation Canadian Geographic. Lisa et Peter ont tous les deux fait preuve d'une grande passion, de créativité et d'innovation dans leur enseignement de la géographie, dans des cadres formels comme informels. Nous, à Éducation Canadian Geographic et à la Société géographique royale du Canada, sommes fiers de souligner leurs réalisations cette année. »

Lisa Glithero et Peter Cameron ont témoigné d'une passion considérable pour la géographie par leur enseignement, laquelle la Société géographique royale du Canada est fière de reconnaitre. Ces médailles seront présentées le mercredi 18 novembre 2020, durant le Fellows Show (Le spectacle des Fellows), une célébration géographique virtuelle tenue cette année au lieu du Dîner annuel du Collège des Fellows de la Société. Le Fellows Show peut être visionné sur la chaîne YouTube de la revue Canadian Geographic (YouTube.com/canadiangeographic).

