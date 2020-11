Michael Strahan et Constance Schwartz-Morini élargissent la marque Strahan Lifestyle avec un partenariat avec Men's Wearhouse





Les partenaires commerciaux, Michael Strahan et Constance Schwartz-Morini de SMAC Entertainment, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat pour développer la marque Strahan Lifestyle en propulsant sa marque la plus vendue de denim pour hommes et de vêtements sur mesure, Collection par Michael Strahan, vers Men's Wearhouse, la destination pour tous les besoins de vêtements pour hommes. Le résultat : une version rehaussée de ses classiques taillés et denim convoités; ouvrant la voie à l'évolution de l'industrie de la mode masculine.

Depuis près de 50 ans, Men's Wearhouse offre son expertise dans le domaine de la mode masculine en tant que partenaire de confiance pour les clients à la recherche de marques qui offrent toujours plus de qualité, de coupe et d'excellent rapport-prix. Cette première collection du partenariat s'articule autour de trois couleurs de costume de base - bleu, noir et gris - et d'un jean à coupe droite de haute qualité en quatre teintes délavées. Les looks sur mesure signature, associés à un denim de haute qualité, visent à fournir des essentiels pour la garde-robe de chaque client. Parallèlement à cette introduction, Men's Wearhouse continue de renforcer son engagement en faveur d'une expérience d'achat pratique en associant plusieurs initiatives omnicanales telles que la technologie d'ajustement mains libres, BOPIS (Buy Online [Achat en ligne], Pick Up In Store [Cueillette en magasin]), la collecte en porte-à-porte, la prise de rendez-vous et le paiement sans contact avec son service et son expertise légendaires en magasin.

« Je suis ravi de rendre la Collection de Michael Strahan, et bientôt MSX, encore plus accessibles grâce à ce partenariat avec Men's Wearhouse. Notre objectif a toujours été de fournir qualité et style dans des tailles inclusives à un prix abordable, et ce partenariat ne fait que renforcer cet objectif », a déclaré Strahan. « Pour le premier lancement, nous associerons nos looks sur mesure signature à notre incroyable denim. C'est l'uniforme parfait pour la nouvelle norme à tout âge et toute occasion. »

La collection de Michael Strahan sera d'abord lancée dans 57 magasins Men's Wearhouse à travers le pays et sur menswearhouse.com, rendant la marque la plus vendue plus accessible que jamais. Au cours de l'année, le partenariat continuera de s'étendre avec des catégories supplémentaires allant de la performance élevée et l'athlétisme, au nouveau « workleisure », répondant aux besoins de vêtements pour hommes des clients de tous âges, qu'ils se prélassent à la maison, fassent des courses, ou pour travailler ou dîner, et plus encore.

« Beaucoup de gens travaillent à domicile et communiquent virtuellement, il y a certainement un changement de tenue vestimentaire. Mais en tant que PDG, vous voulez toujours que votre équipe ait l'air présentable », a déclaré Schwartz-Morini, un des associés. « Nous savions que l'échéance était essentielle ici pour répondre à cette nouvelle demande. Koral Chen, qui a dirigé la croissance et la stratégie de la marque, ainsi que notre nouvelle famille chez Men's Wearhouse, sont vraiment allés encore plus loin afin de lancer cette expansion si rapidement. Le moment ne pourrait pas être meilleur pour nos nouveaux looks denim et ajustés, mais plus encore, pour les catégories décontractées au travail que nous avons en développement. »

« Nous sommes ravis de lancer la ligne Collection par Michael Strahan dans nos magasins Men's Wearhouse en novembre », a déclaré Carrie Ask, directrice de la clientèle de Tailored Brands. « Michael et Tailored Brands ont le même objectif en termes de soutien de tous les clients dans leur quête de paraître et de se sentir mieux pour leurs moments mémorables, ainsi que pour les occasions quotidiennes, grâce à une grande sélection de vêtements à prix accessibles. Michael partage également notre idéal de traiter tout le monde avec le même respect, quel que soit son parcours et, en tant que tel, nous pensons que cette association est parfaitement logique pour nos clients. »

Les pièces de costumes, qui comprendront les tailles fortes et élancées, coûteront 139,99 $ pour les vestes, 60 $ pour les pantalons et 199,99 $ pour le costume complet. Le denim variera en taille du 30 x 30 au 44 x 32 et coûtera 49,99 $. Les clients masculins de tous âges se verront proposer des tissus élégants, de haute qualité et raffinés, et des pièces habilement adaptées pour le travail ou les loisirs. La collection de Michael Strahan sera lancée le 11 novembre 2020 dans 57 magasins Men's Wearhouse à travers le pays et en ligne sur CollectionByMichaelStrahan.com.

A propos de Michael Strahan

Michael Strahan, double vainqueur aux Emmy et champion du Super Bowl, co-anime actuellement « Good Morning America » sur ABC, sert d'analyste pour « Fox NFL Sunday » et anime le jeu favori d'ABC « $ 100,000 Pyramid ». Strahan fait également la une de l'émission de football du jeudi soir en direct sur Fox Broadcast Network. Il est le co-fondateur de SMAC Entertainment, une société multidimensionnelle de gestion des talents, de musique, de marque et de production, qui a créé une présence majeure dans le domaine du sport et du divertissement. Pendant quatre ans, Strahan a co-animé l'émission-débat à succès « LIVE with Kelly and Michael », et avant de rejoindre les rangs des plus grands diffuseurs sportifs du pays, Strahan a eu une carrière spectaculaire dans la NFL, ce qui lui a valu d'être nommé au « Pro Football Hall of Fame class » de 2014. Il a sorti son livre à succès, « Wake Up Happy: The Dream Big, Win Big Guide to Transforming Your Life », qui comprend des histoires personnelles et des conseils de motivation. Dédié à de nombreuses oeuvres caritatives, Strahan fait don de ses mains et de son coeur auprès de nombreuses organisations caritatives, notamment l'USO, HELP USA et Merging Vets and Players.

À propos de la Collection par Michael Strahan

La Collection par Michael Strahan a été lancée en 2015 en tant que marque exclusive de vêtements et d'accessoires sur mesure pour hommes et garçons avec le détaillant JCPenney. Un an plus tard, Strahan a lancé MSX par Michael Strahan afin d'offrir une gamme de style de vie décontractée de vêtements et d'accessoires. En moins de 7 ans, MSX et Collection sont devenues les marques les plus vendues et ont ajouté plus de 50 catégories pour les hommes, les garçons, ainsi que des bagages. En 2020, la marque est revenue aux racines footballistiques de Strahan en annonçant un partenariat avec G-III Apparel pour lancer une collection capsule exclusive du Super Bowl LIV en édition limitée afin de célébrer la 100e saison de la NFL. Dans la foulée de son succès, Strahan et G-III Apparel se sont associés à la NFL Consumer Product Division dans le but d'étendre MSX par Michael Strahan pour la NFL avec des vêtements d'équipe dédiés pour la saison 2020. La ligne est disponible sur Fanatics.com, les magasins d'équipe, divers détaillants à travers le pays et des styles exclusifs ont été proposés sur HSN et QVC. La marque continue d'évoluer et d'atteindre de nouveaux publics grâce à un partenariat avec Men's Wearhouse, rendant ses vêtements de qualité plus accessibles que jamais.

À propos de Tailored Brands, Inc.

Tailored Brands est l'un des principaux détaillants spécialisés omnicanaux de vêtements pour hommes, y compris des costumes, des tenues plus habillées et une large sélection d'offres de tenue d'affaires décontractées. Nous aidons nos clients à avoir la meilleure apparence et à se sentir au mieux dans leur peau en offrant des produits et services personnalisés grâce à notre réseau pratique de magasins et de sites de commerce électronique. Nos marques incluent Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores Clothing for Men et K&G Fashion Superstore.

Pour plus d'informations sur Tailored Brands, veuillez visiter les sites Web de la société aux adresses www.tailoredbrands.com, www.menswearhouse.com, www.josbank.com, www.mooresclothing.com et www.kgstores.com.

Emplacements de Men's Wearhouse proposant la Collection par Michael Strahan :

Alexandria, VA

Alpharetta, GA

Amherst, NY

Arlington, TX

Avondale, AZ

Bayshore, NY

Beavercreek, OH

Braintree, MA

Brookfield, WI

Buford, GA

Carle Place, NY

Cary, NC

Charlotte, NC

Colonie, NY

Deptford, NJ

Fairfax, VA

Fairview Heights, IL

Fort Collins, CO

Franklin, TN

Frederick, MD

Fredericksburg, VA

Frisco, TX

Hanover, MD

Hobart, IN

Hoover, AL

Houston, TX

Louisville, KY

Lynnwood, WA

Marina Del Rey, CA

Mesa, AZ

Mobile, AL

Nashua, NH

New York, NY

Newark, DE

Oak Lawn, IL

Orland Park, IL

Paramus, NJ

Roseville, CA

Scarsdale, NY

Shenandoah, TX

Spokane, WA

Springfield, PA

Springfield, VA

Staten Island, NY

Sterling, VA

Sugar Land, TX

Totowa, NJ

Union, NJ

Utica, MI

Valley Stream, NY

Waldorf, MD

Warwick, RI

Wauwatosa, WI

White Plains, NY

Whitehall, PA

Wilmington, DE

Woodbridge, VA

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 10:00 et diffusé par :