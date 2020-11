Nomination de Louis Audet et d'Isabelle Marcoux au conseil d'administration de l'IGOPP





MONTRÉAL, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président du conseil d'administration de l'Institut sur la gouvernance (IGOPP), M. Yvan Allaire, est heureux d'annoncer la nomination de M. Louis Audet et de Mme Isabelle Marcoux respectivement président exécutif du conseil d'administration de Cogeco inc. et présidente du conseil de Transcontinental inc. comme membres du conseil de l'IGOPP.



M. Allaire a souligné le parcours entrepreneurial de M. Audet et de Mme Marcoux ainsi que leur vaste expérience à titre d'administrateurs de sociétés cotées en bourse et d'OBNL. M. Allaire s'est réjoui qu'ils aient accepté de se joindre au conseil de l'IGOPP: « Ces deux nouveaux administrateurs ajoutent leur expertise à notre conseil constitué de personnes de grande expérience en gouvernance dans les secteurs public et privé. »

À propos du parcours de M. Audet :

http://corpo.cogeco.com/cgo/fr/gouvernance/conseil-dadministration/

À propos du parcours de Mme Marcoux :

https://tctranscontinental.com/fr-ca/propos/gouvernance/conseil-dadministration-et-comites/isabelle-marcoux-cm

À propos de l'IGOPP

L'Institut sur la gouvernance (IGOPP) fut créé en 2005 avec le concours financier de la Fondation Jarislowsky, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Université Concordia et des HEC (Montréal) ainsi que de plusieurs sociétés canadiennes et québécoises. L'IGOPP est devenu un centre d'excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats publics, l'IGOPP s'est imposé comme une référence incontournable pour tout sujet de gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Pour plus d'informations :

Majida Lamnini, MBA (C)

Directrice des initiatives stratégiques | IGOPP | (514) 439-9301| mlamnini@igopp.org





Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 10:00 et diffusé par :