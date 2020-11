Pêches et aquaculture commerciales - Ottawa et Québec annoncent le financement conjoint de sept projets visant l'adoption de technologies propres





QUÉBEC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et le leader du gouvernement à la Chambre des communes, M. Pablo Rodriguez, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mme Bernadette Jordan, annoncent le financement conjoint Canada-Québec de sept projets visant l'adoption de technologies propres pour les pêches et l'aquaculture.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est fier de contribuer à la réalisation de cinq de ces projets en y investissant un montant total de 432 314 dollars, par l'intermédiaire du Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales et du programme Innovamer. Les cinq projets obtiennent également un financement de près de 1,6 million de dollars du gouvernement fédéral en vertu du Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et l'aquaculture, lequel prévoit une enveloppe financière de 20 millions de dollars sur quatre ans (de 2017 à 2021) pour aider le secteur des pêches et de l'aquaculture à améliorer sa performance sur le plan environnemental.

Par ailleurs, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) accordent respectivement 12 550 dollars et 78 000 dollars à deux autres projets.

Citations

« Les projets que nous annonçons aujourd'hui vont contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales du Québec. À ce chapitre, ces projets vont notamment permettre de favoriser la durabilité et les performances environnementales de l'industrie et d'accélérer la robotisation et l'automatisation des entreprises de transformation des produits aquatiques. De plus, ils appuient la diversification de la production piscicole. Par conséquent, le positionnement des produits halieutiques du Québec auprès des consommateurs se verra renforcé. Ainsi, le gouvernement du Québec s'investit concrètement dans la reprise économique de nos régions maritimes. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Les projets que nous finançons dans le cadre du Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et l'aquaculture aideront les femmes et les hommes du secteur des fruits de mer du Québec à adopter des pratiques plus prospères et durables pour les années à venir. Ces investissements aideront nos pêcheries non seulement à surmonter les défis économiques de la pandémie, mais aussi à en sortir plus fortes et plus résilientes que jamais. »

Mme Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les entreprises et les travailleurs de la Côte-Nord ne l'ont pas eu facile avec la pandémie, mais ils se sont serré les coudes. L'annonce d'aujourd'hui est un sérieux coup de pouce à l'innovation et à la relance économique dans la région. Elle va améliorer l'efficacité de nos entreprises et créer de bons emplois pour les familles de la Côte-Nord et la Gaspésie. Nous continuerons de collaborer avec le gouvernement du Québec pour faire passer les Québécois et les Québécoises à travers cette crise. »

M. Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le gouvernement du Québec déploie tous ses efforts pour soutenir la compétitivité du secteur des pêches et de l'aquaculture. Alors que nous cherchons à accroître l'autosuffisance alimentaire, il importe de stimuler l'innovation au sein des entreprises afin qu'elles soient productives et concurrentielles. Je suis persuadée que l'annonce d'aujourd'hui contribuera à la vitalité économique des régions de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, mais aussi à l'ensemble du Québec. »

Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Secrétariat aux affaires autochtones est heureux d'appuyer l'adoption de technologies innovantes, tout en contribuant à la vitalité économique des communautés des Premières Nations. Je suis fier que le Secrétariat soit partenaire du projet de réduction de l'impact environnemental dans le domaine des pêches à Nutashkuan. Il s'agit d'un geste concret. Le respect de l'environnement, de tout temps, est une valeur fondamentale de la nation innue. Je souhaite aux membres de la communauté une pêche abondante. J'ai espoir. »

M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants

Projets retenus par le MAPAQ

Pêcherie Clément Samuel et Merinov : diminution de l'impact environnemental du chalut de fond par l'utilisation de panneaux d'écartement pélagique et d'un système de monitorage du chalut. Les Pêcheries Samuel Normand inc. participent à la réalisation de ce projet.

diminution de l'impact environnemental du chalut de fond par l'utilisation de panneaux d'écartement pélagique et d'un système de monitorage du chalut. Les Pêcheries inc. participent à la réalisation de ce projet. Pêcheries Luc Couture : remplacement d'un moteur de propulsion d'un bateau de pêche.

remplacement d'un moteur de propulsion d'un bateau de pêche. Les Crabiers du Nord inc. : acquisition et installation d'un nouvel autoclave de grande capacité et peu énergivore ainsi que du matériel adapté à son fonctionnement.

acquisition et installation d'un nouvel autoclave de grande capacité et peu énergivore ainsi que du matériel adapté à son fonctionnement. C.D. Pêche inc. : remplacement d'un moteur de propulsion d'un bateau de pêche.

remplacement d'un moteur de propulsion d'un bateau de pêche. Aquaculture Gaspésie inc. : aménagement d'un nouveau système de filtration de rejets de pisciculture.

Projet retenu par le MEI

Pêcheries Yan Bourdages : acquisition d'un dispositif de sélectivité dans la pêche au sébaste permettant de réduire les prises accessoires. La mise en oeuvre du projet permettra également de réduire la consommation de carburant.

Projet retenu par le SAA

Première Nation des Innus de Nutashkuan : réduction de l'impact environnemental de deux bateaux de pêche par l'adoption d'une motorisation de nouvelle génération et l'utilisation d'huile moins polluante dans les systèmes hydrauliques.

Liens connexes

Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales : www.mapaq.gouv.qc.ca/developpement-peches

Programme Innovamer : www.mapaq.gouv.qc.ca/innovamer

Ministère de l'Économie et de l'Innovation : www.economie.gouv.qc.ca

Secrétariat aux affaires autochtones : www.autochtones.gouv.qc.ca

Lien vers le Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et l'aquaculture :

www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/business-entreprises/factap-application-patppa-fra.htm

