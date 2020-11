Cartier octroie un mandat d'estimation de ressources NI 43-101 pour le projet Benoist





VAL-D'OR, Québec, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) ("Cartier") a octroyé à InnovExplo le mandat de réaliser une estimation des ressources du gîte Pusticamica situé sur la propriété Benoist, ainsi que de rédiger un rapport technique conforme à la norme NI 43-101. La propriété est située à 65 km au nord-est de Lebel-sur-Quévillon.



Au cours des derniers mois, InnovExplo a travaillé en étroite collaboration avec le personnel de Cartier, et plus particulièrement avec M. Ronan Déroff, P. Geo., Géomaticien Sénior, à la construction d'un modèle 3D de la minéralisation aurifère de la propriété Benoist. Ces travaux ont permis de structurer l'information afin d'accélérer la modélisation des données par InnovExplo pour produire une estimation des ressources.

« Nos travaux, qui nous permettent de passer à l'étape de produire un rapport technique conforme à la norme NI 43-101 pour une estimation des ressources aurifères, nous a également permis de préparer une imposante campagne de forage qui est actuellement en préparation sur le terrain » a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Caractéristiques du projet Benoist

La propriété Benoist renferme le gîte aurifère Pusticamica, qui contient également des concentrations de cuivre et d'argent.



Cette minéralisation possède les caractéristiques typiques recherchées par Cartier pour produire rapidement, tout comme pour le projet Mine Chimo, un fort tonnage.



Cartier détient un intérêt de 100% dans la propriété pour laquelle des royautés de 2,5% NSR (?'Net Smelter Return'') ont été octroyés dont 2,0% NSR est rachetable en tout temps pour 2 000 000 CDN $.



La propriété, qui est accessible à l'année via la route forestière 3000, est située à proximité des concentrateurs des mines Langlois et Bachelor, ainsi que des futures infrastructures de concentration du projet Windfall d'Osisko Mining.



Les travaux réalisés à ce jour sur la propriété sont composés de 93 forages totalisant 32 356 m ayant permis de collecter 14 243 échantillons sur une longueur échantillonnée de 14 647 m.



À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier.

La société a une solide encaisse avec plus de 13,5 M $, ainsi qu'un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle, Merian Global et les fonds d'investissement du Québec.

La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères offrant un potentiel d'accroissement rapide.

La société détient un portefeuille de projets d'exploration situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières parmi les plus prolifiques au monde.

La société se concentre sur l'avancement de ses 4 projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l'extension géométrique des dépôts aurifères.

Les travaux d'exploration sont actuellement concentrés sur les propriétés Mine Chimo et Benoist afin d'en optimiser la valeur pour les investisseurs. La préparation des prochains travaux d'exploration est en cours afin de réaliser des programmes de forage respectivement sur les propriétés Benoist, Fenton puis Wilson.



Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société et du projet Benoist, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P. Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans le communiqué.

La personne qualifiée indépendante de l'émetteur au sens du Règlement NI 43-101, responsable de l'estimation des ressources minérales du gîte aurifère Pusticamica de la propriété Benoist, est Mme Claude Savard, géo., Géologue Séniore chez InnovExplo. Mme Savard déclare qu'elle a lu ce communiqué et que les informations scientifique et technique relatives à l'estimation des ressources qui y sont présentées sont conformes.

À propos de InnovExplo

InnovExplo est une firme de consultant offrant des services en exploration minière, en géologie minière, en ressources minérales, en génie minier, en environnement et en développement durable. Depuis sa fondation en 2003, InnovExplo a travaillé sur 450 mandats différents pour 170 compagnies d'exploration minières juniors et compagnies productrices. La firme a produit plus de 300 rapports géologiques ou d'ingénierie pour des projets touchant la presque totalité des sphères d'activité d'un projet minier, de l'exploration jusqu'à l'opération incluant principalement la rédaction de rapports techniques conformes au Règlement NI 43-101.

