La foire China Yiwu Imported Commodities Fair 2020 exposera les produits de 78 pays et régions

La foire China Yiwu Imported Commodities Fair 2020 (foire chinoise des produits d'importation de Yiwu 2020), la plateforme de commerce professionnelle orientée vers le marché des produits de base importés, se tiendra du 13 au 16 novembre 2020 à Yiwu, une ville de l'est de la Chine, sur le thème « Réunir les commerçants du monde entier, partager les opportunités de libre-échange ».

Voir la dernière vidéo de la foire Yiwu Imported Commodities Fair ici :

https://www.facebook.com/yiwuimportfair/videos/1053171861821233/

https://www.instagram.com/p/CHehVqKHDY0/?igshid=1b48f18hh0rcz

La foire a vu le jour en 2012, et n'a depuis cessé de réaliser des avancées significatives en termes d'échelle, de nombre d'exposants et de produits et d'impact. Elle est considérée comme l'une des plateformes de premier choix pour les marques étrangères de biens de consommation courante désirant pénétrer le marché chinois, et se positionne également en tant que première foire destinée aux biens de consommation importés en Chine certifiée par l'Union des foires internationales (UFI). Les catégories d'exposition couvrent les domaines des articles ménagers, des produits maternels et infantiles, des produits de beauté et de soins personnels, de l'artisanat et des cadeaux, des gadgets numériques, de la nourriture et des boissons, de l'alcool et du vin, des jouets, des accessoires, etc.

La foire propose un total de 2020 stands standards couvrant une surface d'exposition de 50 000 m2, et attire près de 1 000 entreprises. Cinq pavillons y seront présentés : Le pavillon Quality Life (Vin et Café), le pavillon Asie, le pavillon Europe, le pavillon Amérique-Océanie-Afrique et le Pavillon Quality Life (matériaux de décoration intérieure). Les expositions réunissent 78 pays et régions à travers le monde, dont 41 pays de la « Ceinture et la Route » comme la Russie, la Pologne, la Grèce, la Roumanie, l'Ukraine, la Turquie, l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande, l'Iran, l'Afghanistan, le Sri Lanka et l'Arménie.

Pendant la foire, l'organisateur présentera également les zones de libre-échange et les zones douanières chinoises ainsi que les marchés des importations de produits de base, essentiels pour le commerce des exposants et des acheteurs. La foire collaborera également avec des entreprises industrielles nationales et étrangères et constituera des délégations d'acheteurs afin de promouvoir des offres sur place pour les exposants. Un certain nombre de réunions destinées à connecter les marques étrangères aux distributeurs nationaux auront lieu. En parallèle, la foire organisera des conférences de lancement de nouveaux produits afin de mettre en avant des articles innovants et de qualité pour les entreprises.

Nous invitons sincèrement les amis du monde entier à visiter la foire China Yiwu Imported Commodities Fair qui se tiendra du 13 au 16 novembre. Nous serons heureux de vous offrir les services les plus attentionnés, efficaces et chaleureux, afin que chacun puisse partager la joie et les fruits de la foire.

Pour plus d'information :

Site officiel : http://www.importfair.cn/en

Facebook : https://www.facebook.com/yiwuimportfair/

Instagram : https://www.instagram.com/yiwu_importedfair/

