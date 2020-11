La toute nouvelle mise à jour mondiale de V4 ajoute une catégorie Archer très attendue





La merveille de multiplateforme MMORPG de Nexon V4, va procéder à sa plus importante mise à jour de contenu lors de l'arrivée de sa toute nouvelle catégorie Archer la semaine prochaine, le 18 novembre !

Spécialisée dans les attaques physiques à distance, la catégorie Archer, la première introduction de catégorie dans V4 depuis son lancement, est une catégorie qui porte des coups dévastateurs à l'aide d'un arc et de flèches. Avec des temps d'activation de compétences courts, Archer peut lancer des attaques rapides, ce qui fait d'elle la catégorie la plus rapide dans toutes les Syllunas ! Grâce à son arc et à son carquois, l'Archer dispose de six compétences qui peuvent être activées en rafale, lui permettant de perturber le champ de bataille avec une variété d'attaques capables de changer le cours de n'importe quelle bataille.

Pour fêter l'arrivée de l'Archer, les joueurs des quatre coins du monde peuvent participer à de formidables événements à durée limitée, notamment :

Événement d'enregistrement : Disponible à partir du 18 novembre, les joueurs peuvent participer à un événement d'enregistrement de 14 jours pour gagner du matériel de support pour la nouvelle catégorie Archer avec la panoplie Brellan, Rare Mount, Pet et Companion.

Méga événement Prime Time : Le méga événement Prime Time, disponible à partir du 18 novembre, permet aux joueurs de soutenir le développement de leur personnage avec des récompenses augmentant jusqu'à un maximum de 500 % EXP de PrimeTime constant.

Événement de célébration de la mise à jour d'Archer : Disponible à partir du 18 novembre, cet événement donne aux joueurs une potion de 300 % EXP, le compagnon Epic, Shuryl et la pierre Demon lorsque les utilisateurs atteignent un certain niveau.

En parallèle de la présentation de la catégorie Archer, les joueurs auront accès à une nouvelle zone, Anguished Forest (forêt en détresse), et au tout nouveau donjon Phantom Abyss, qui sera ajouté au Void de la Bête. Parmi les mises à jour supplémentaires, citons de nouveaux emplacements de matériel, des boucles d'oreille Eldon légendaires, la recette artisanale Epic Ring ainsi que des modifications aux éléments que les joueurs peuvent stocker pendant leur traversée du monde ouvert de V4.

Pour plus d'informations sur la toute nouvelle mise à jour de la catégorie Archer de V4, veuillez visiter https://www.nexon.com/v4/ ou suivre @V4Global sur Twitter pour les dernières mises à jour.

À propos de V4 https://www.nexon.com/v4

Alimenté par le moteur Unreal Engine 4, V4 est un MMORPG d'heroic-fantasy, transplateforme et gratuit qui offre aux joueurs la possibilité de personnaliser leurs héros pour défendre un monde à couper le souffle contre les forces des ténèbres. Avec des batailles extrêmement détaillées et des catégories axées sur l'attaque, les joueurs peuvent s'unir avec des guerriers du monde entier sur mobile et PC pour vaincre le mal.

À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne de grande qualité et offre un support de jeu en direct. L'entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l'esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

