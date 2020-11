La dernière mise à jour de Mabinogi offre des récompenses incroyables pour aider les Milletians à progresser dans le Monde d'Erinn





Mabinogi, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) d'univers fantastique gratuit de Nexon, a annoncé aujourd'hui sa dernière mise à jour apportant divers événements à durée limitée pour aider dès aujourd'hui les Milletians à gagner une abondance de récompenses et à progresser dans le Monde d'Erinn.

Dans le cadre de la mise à jour, un nouveau Système de guide des donjons permanent a été mis en place pour escorter les joueurs à travers les mystérieuses chambres souterraines, en fournissant des informations sur les principaux donjons d'Erinn ainsi que des recommandations basées sur les puissances d'attaque physique et magique des joueurs. Le tout vient également avec un système de récompense garanti pour offrir aux joueurs des récompenses de base pour leurs efforts répétés. Il y a même une nouvelle boutique spéciale avec des tonnes d'objets utiles que les joueurs peuvent échanger avec les bons qu'il leur est désormais possible de gagner en écumant les donjons.

Jusqu'au 10 décembre, les joueurs peuvent également participer à des quêtes à l'occasion de l'évènement Generation Boost Event pour gagner une variété de récompenses, y compris le catalyseur Erg vers le niveau 35, des outils de reforge, des pierres précieuses, des animaux domestiques, des tenues, une potion de déverrouillage des échanges et bien plus encore ! Les Milletians recevront également un premier titre à durée limitée doté de statistiques solides qui pourront encore être améliorées. Nous encourageons les joueurs à se connecter le plus rapidement possible pour profiter des bonus plus longtemps. Il est désormais plus facile de compléter les échelons 19 à 24 et les récompenses sont également plus importantes. Des récompenses seront en outre disponibles pour les joueurs ayant déjà complété les échelons 19 à 24.

En bonus, Mabinogi propose à nouveau l'évènement Dungeon Drop Rate Increase Event jusqu'au 17 décembre. Pendant toute la période de l'événement, les joueurs bénéficieront d'une augmentation des taux d'apparition de certains des objets les plus rares d'Uladh. Il sera désormais possible d'entrer dans les donjons d'Uladh avec un maximum de sept amis de manière permanente.

À partir du 3 décembre, encore plus d'événements, de bonus et de récompenses seront ajoutés pour aider tous les joueurs de Mabinogi, qu'ils soient actifs, de retour ou nouveaux, à progresser encore plus loin lorsqu'ils se connecteront au jeu cet hiver.

Pour plus d'informations sur la mise à jour de novembre de Mabinogi, visitez le site Web officiel et suivez @mabinogi sur Facebook pour les toutes dernières mises à jour.

Sorti en 2008, Mabinogi est un MMORPG gratuit et immersif, qui vous plonge dans un monde où des aventures mystiques vous attendent. Créez des héros inspirés des mangas, avec plusieurs milliers d'options de personnalisation, telles que la coiffure, les traits du visage, et les tenues. Faites votre choix parmi des dizaines de talents, allant des tireurs et archers professionnels jusqu'aux musiciens, tailleurs et cuisiniers. Les joueurs peuvent profiter du jeu selon leurs propres conditions, emprunter le chemin périlleux d'un aventurier, ou créer une entreprise florissante en utilisant des compétences commerciales uniques.

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne de grande qualité et offre un support de jeu en direct. L'entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi , qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l'esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

