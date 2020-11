CIBC Innovation Banking fournit à Taplytics Inc. un financement en capital de croissance





CIBC Innovation Banking a le plaisir d'annoncer un financement en capital de croissance pour Taplytics Inc. (« Taplytics ») localisé à Toronto et à Palo Alto. Taplytics est une plateforme unique pour les spécialistes du marketing d'entreprise et les ingénieurs qui permet d'optimiser l'expérience client numérique dans son ensemble. Le capital supplémentaire aidera à accélérer la stratégie d'acquisition de clients et les plans de croissance de Taplytics en Amérique du Nord et en Europe.

Taplytics brise les silos dans les entreprises en permettant aux équipes marketing et d'ingénierie de collaborer et d'aider ces dernières à se développer rapidement. Certaines des plus grandes entreprises du monde exploitent la plateforme pour créer des expériences client personnalisées sur leur Web, leur mobile et leur messagerie électronique, sans compromettre l'expérience de la marque, grâce à des outils tels que les notifications push, les tests A/B et le marketing par courriel.

« L'équipe de Taplytics a optimisé le parcours client grâce à des solutions de marketing personnalisées qui offrent une expérience de marque authentique, tout en accordant la priorité à la confidentialité client », a déclaré Youssef Kabbani, directeur du bureau de Menlo Park, CIBC Innovation Banking. « En plus de sa plateforme unique, l'entreprise a constitué une équipe dédiée à l'innovation dans l'espace MarTech qui positionne Taplytics pour une croissance accélérée. »

« En tant qu'entreprise axée sur les produits et engagée dans l'innovation, nous sommes très heureux de travailler avec l'équipe de CIBC Innovation Banking», a déclaré Aaron Glazer, chef de la direction et cofondateur de Taplytics. « C'est une équipe qui comprend l'espace et les besoins une entreprise de logiciels en pleine croissance. Ils offrent une gamme de services et une expertise qui nous aideront à suivre notre trajectoire de forte croissance. Nous sommes impatients de collaborer avec CIBC Innovation Banking dans le cadre de notre croissance future.

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d'innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage à l'introduction en bourse et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s'étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC autant aux États-Unis qu'au Canada.

À propos de Taplytics

Taplytics est une solution intégrée permettant aux marques d'améliorer leurs applications, sites Web et canaux de communication avec les consommateurs. Taplytics est la seule application pour les spécialistes du marketing et les ingénieurs d'entreprise àprendre en charge l'ensemble de l'expérience client.

